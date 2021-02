Hérault - TPE/PME en difficulté : la CCI Hérault lance un accompagnement sur-mesure

TPE/PME en difficulté : la CCI Hérault lance un accompagnement sur-mesure afin de répondre à l’urgence et prévenir les risques de défaillances : « SOLUCCIO Difficultés ».

Au-delà de l’information quotidienne des dirigeants, la CCI Hérault a décidé de déployer un dispositif massif pour accompagner et soutenir les entreprises en difficultés.

Fermetures administratives, contraintes sanitaires, recours à l’endettement... si les défaillances sont à ce jour peu nombreuses, la situation des entreprises n’est pas saine pour autant.

Les trésoreries bénéficient en effet d’aides multiples. Cette situation ne doit pas empêcher les entreprises d’analyser leur santé financière. Pour cela, la CCI Hérault propose un dispositif d’accompagnement sur-mesure.

Prendre du recul sur sa situation ou accepter qu’elle nécessite de l’aide n’est pas toujours chose facile.

Pour briser ce tabou, la CCI propose une première étape en ligne, accessible à tout moment, permettant au dirigeant de faire un premier pas vers une démarche plus personnalisée.

1/ Un auto-diagnostique en ligne : « Comment va ma boîte ? »

A partir d’un questionnaire simple, rapide et confidentiel, cette première étape permet au dirigeant de disposer un état de sa situation à travers quatre thématiques : la situation financière, l’action commerciale et digitale, l’état des relations clients/fournisseurs et la situation administrative et comptable de l’entreprise.

A la fin de l’autodiagnostic, l’entreprise dispose d’une analyse de sa situation, d’une préconisation d’actions et d’une invitation à contacter son conseiller CCI : http://commentvamaboite.herault.cci.fr/

2/ Un guide pratique dédié à la prévention des difficultés, en ligne sur le site de la CCI Hérault

En fonction des difficultés, l’expert CCI peut alors orienter et accompagner le dirigeant vers les bons opérateurs :

3/ Les permanences du CIP : le Centre d’Information et de Prévention des difficultés des entreprises permet de prévenir le plus en amont possible les difficultés des entreprises grâce à un collège d’experts composé d’un avocat, d’un expert-comptable et d’un ancien juge du tribunal de commerce (retard de paiement, une baisse de chiffre d’affaires ou la perte d’un client important...)

4/ Les services de l’Etat pour négocier un échéancier et étaler des dettes sociales et fiscales.

5/ Les cellules de soutien psychologique (APESA / OSE / AMAROK)

6/ Les consultations UJA, Union des Jeunes Avocats : un rendez-vous gratuit de 45 minutes pour évoquer les problématiques liées au droit du travail, la relation bancaire ou la prévention-traitement de conflits.

« Notre obsession est qu’aucun dirigeant ne reste isolé face à ses difficultés. Nous les alertons sur la nécessité d’être prévoyants aujourd’hui pour pouvoir s’en sortir demain. Nous sommes là pour les aider à rester vigilants et prudents : anticiper, réagir vite. Si cette crise nous a montré une chose, c’est bien toute l’utilité de l’accompagnement humain. Cet accompagnement, ils le trouveront à la CCI. » André Deljarry, Président de la CCI Hérault, 1er Vice-Président de la CCI Occitanie

Une adresse unique pour répondre aux chefs d’entreprises en difficultés : covid19@herault.cci.fr