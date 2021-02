Clermont-l'Hérault - Un nouveau logo pour les 30 ans de la Communauté de communes du Clermontais.

Un nouveau logo pour les 30 ans de la Communauté de communes du Clermontais.

Mardi 9 février 2021, Claude Revel a présenté en Conseil communautaire la nouvelle identité visuelle de la Communauté de communes du Clermontais en dévoilant le nouveau logo :

« Reflet de notre territoire, ce nouveau logo accompagne l’évolution de notre EPCI et du territoire Clermontais et modernise son image. C’est avant tout une signature pour valoriser la destination « Salagou – Cœur d’Hérault » et des couleurs en référence aux 4 éléments fondamentaux que sont l’eau, la terre, l’air et le feu. Il est également porteur de valeurs qui sont l’ADN de notre Communauté de communes comme l’innovation, l’exemplarité, la liberté, l’harmonie, le partage, la confiance ou encore le respect et l’écoute. Et l’éventail à 4 branches symbolise les 4 axes de notre Projet de territoire en cours d’élaboration, un territoire durable, en développement, de rencontres et de gouvernance ».

La méthode choisie pour l’élaboration de cette nouvelle identité visuelle est en parfaite cohérence avec les valeurs affichées. Il a en effet été réalisé en interne (0€) et les 21 communes ainsi que l’ensemble des agents de la collectivité ont été invités à désigner leur préféré parmi les 4 propositions du service communication.

LES OBJECTIFS

Accompagner l’évolution de notre EPCI et du territoire

Moderniser l’image de la Communauté de communes du Clermontais LA MÉTHODE

Concertation avec les 21 communes et les services communautaires

Réalisation en interne (coût 0 €)

Un éventail à quatre branches pour symboliser les 4 axes du Projet de territoire

UN TERRITOIRE :