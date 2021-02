France - Permettre à chaque lycéen de s'épanouir à l'Université de Montréal

L’Université de Montréal annonce la mise en place de dispositifs innovants pour mieux intégrer les nouveaux étudiants français et pour aider les lycéens à constituer le meilleur dossier de candidature possible. Tous les étudiants de la région sont concernés par ces innovations pédagogiques.

Classée par le Times Higher Education dans le TOP 5 des universités canadiennes, L’UdeM accueille chaque année 1100 nouveaux étudiants français sur les 3000 qui font acte de candidature.

Intégrer chaque nouvel étudiant

Les étudiants français qui intégreront l’UdeM fin août 2021 bénéficieront de 2 innovations :

D’abord, la semaine d’intégration. A leur arrivée, l’Université leur donnera les clés pour s’intégrer le plus vite possible. Chaque service de l’UdeM (examen, sport, repas, activités non-académiques) se présentera aux arrivants. De la même façon, des professionnels expliqueront les bonnes pratiques pour réussir. Il y aura enfin la découverte du Montréal des jeunes.

Par ailleurs, les étudiants en cursus scientifique profiteront d’un tutorat personnalisé grâce à des vidéos explicatives en ligne et la possibilité de prendre rendez-vous avec des tuteurs, étudiants de cycles supérieurs.

Dossier de candidature adapté

L’UdeM veut aussi aider les jeunes lycéens à constituer les dossiers de candidature les plus adaptés au programme qu’ils veulent intégrer. Vu la réforme du bac, cela revient à bien choisir ses enseignements de spécialité. Un outil d’aide à la décision en ligne simule l’impact de tel ou tel enseignement de spécialité sur la solidité d’un dossier de candidature.

Pour Michèle GLEMAUD, Directrice Générale, Service de l’admission et du recrutement de l'UdeM : « C’est parce que nous voulons que les étudiants réussissent que nous mettons en place toutes ces innovations. Nous accueillons des jeunes du monde entier. C’est notre fierté de les aider à s’intégrer très rapidement. On sait que la réussite d’un étudiant se joue dans les 1ers mois de l’arrivée à l’Université. »

À la suite de l’annonce du gouvernement canadien du 2 octobre 2020, il est maintenant possible pour les étudiants internationaux inscrits à l’UdeM et qui sont actuellement hors du Canada d’entrer sur le territoire sous conditions. Assurez-vous de consulter régulièrement les sites officiels afin de connaître les dernières mises à jour sur les transports internationaux et les mesures sanitaires en vigueur.