Occitanie - 70% des résidents d'EHPAD ont reçu une dose de vaccin en Occitanie

Les chiffres du coronavirus sont toujours préoccupants, mais pas inquiétants. Pierre Ricordeau, le directeur de l'ARS Occitanie fait le point dans la région.

Le directeur de l’Agence régionale de Santé, Pierre Ricordeau a fait un nouveau point sur l’évolution de l’épidémie en Occitanie. Chaque semaine actuellement on déplore plus de 200 décès dans la région et on compte entre 700 et 800 nouvelles hospitalisations, un chiffre proche du pic de la 2ème vague. Et puis, des points plus positifs, le taux d’incidence reste élevé mais on note dernièrement une baisse sur l’ensemble de la région.

70% des résidents d'EHPAD ont reçu une dose de vaccin

Pierre Ricordeau juge que la situation est fragile avec la menace des nouveaux variants. Au rayon des vaccinations, a indiqué que 70% des résidents des EHPAD d’Occitanie ont reçu au moins une première injection. Plus globalement, le vaccin a été administré à 215.000 personnes et dont 50.000 ont reçu les deux doses.