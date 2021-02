Gignac - Loto de Saint Valentin du comité des fêtes de Gignac 100% en ligne

Le comité des fêtes de Gignac avec Digital loto vous propose de participer à un loto spécial Saint-Valentin le dimanche 14 février 2021 à 14 h 30, depuis chez vous.



En effet, celui-ci aura lieu 100 % en live avec l’application ZOOM qui permet de communiquer avec les organisateurs pour signaler que vous avez gagner.



Une façon ludique de passer cette après-midi de la Saint-valentin et de soutenir l’association qui comme beaucoup a du suspendre ces activités en raison de la crise sanitaire.



Quine, double quine, carton plein, bingo, jeux cagnotte et jeu spécial Saint-Valentin sont à télécharger avant dimanche midi clôture des réservation .

Inscription et carton à téléchargez-ici.

Plus d'information à découvrir sur la page facebook du comité des fêtes de GIGNAC, ou via son site internet pour découvrir toute l’activité et les festivités qui seront proposées par cette sympathique équipe dynamique tout au long de cette année en fonction de l'évolution de la situation lier au COVID-19.