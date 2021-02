Perpignan - Déviation de l'ensemble des lignes Sankéo suite aux travaux de la voie bus du Castillet  

Déviation de l’ensemble des lignes Sankéo suite aux travaux de la voie bus du Castillet

A partir de lundi 15 février 2021, afin de permettre la réalisation des travaux de réfection de la voie bus de la place du Castillet, l’intégralité des lignes desservant les arrêts Castillet seront déviées pour une durée de trois mois minimum.

Les changements qui vont intervenir sont les suivants :

· Ligne A : les bus emprunteront la rue Paul Courty pour rejoindre le Boulevard Clemenceau et desservir provisoirement l’arrêt Clemenceau.

o Ligne A (direction Languedoc) : Les arrêts Péri et Castillet ne seront plus desservis. Se reporter aux arrêts Catalogne Point Chaud, Clemenceau ou Variétés .

· Lignes B,C,1,2,5,6,7,12A,13: Les bus emprunteront le pont Magenta puis le Quai Vauban (côté Galeries Lafayette).

o Ligne B (direction Massilia) : Se reporter à l’arrêt Arago ou Wilson ;

o Ligne C (direction Lycée Maillol) : Se reporter à l’arrêt Péri ou Variétés ;

o Ligne 1 (direction Mas Saint-Pierre) : Se reporter à l’arrêt Arago ou Wilson ;

o Ligne 2 (direction Sankéo) : Se reporter à l’arrêt Péri ou Variétés ;

o Ligne 5 (direction Sainte-Marie) : Se reporter à l’arrêt Arago ou Passerelle ;

o Ligne 6 (direction Aéroport/Peyrestortes/Baixas) : Se reporter à l’arrêt Péri ou Variétés ;

o Ligne 7 (direction Saleilles) : Se reporter à l’arrêt Arago ou Wilson ;

o Ligne 12A (direction Bompas Platanium / Torreilles) : Se reporter à l’arrêt Péri ou Variétés ;

o Ligne 13 (direction Vernet Salanque) : Se reporter à l’arrêt Péri ou Wilson.

· Lignes 14 et 15 : Création d’un arrêt provisoire Castillet sur le Quai Sadi Carnot (entre l’Hôtel de la Préfecture et l’hôtel de France). Les bus emprunteront ensuite le pont Magenta et le Quai Vauban (côté Galeries Lafayette).

o Ligne 14 : (direction Saint-Estève / Pézilla-la-Rivière) : Se reporter à l’arrêt provisoire Castillet, Péri ou Théâtre de l’Archipel ;

o Ligne 15: (direction Castillet) Le terminus s’effectue à l’arrêt provisoire Castillet.

· Ligne P’tit Bus : Conservation du point d’arrêt Castillet sur la Place de Verdun. Les bus emprunteront ensuite le pont Magenta et le Quai Vauban (côté Galeries Lafayette).

Les horaires ont été adaptés suite à cette déviation. Les autres circuits et points d’arrêts non mentionnés dans ce communiqué de presse ou représentés sur le plan, ne sont pas modifiés durant ces travaux.

Pour connaître les nouveaux horaires et pour + d’infos rendez-vous sur www.sankeo.com.