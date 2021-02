Le Grau du Roi - Semaine de la pêche responsable, du 15 au 21 Février 2021

En quelques décennies, les français ont appris à trier leurs déchets, se passer de sacs plastiques, ou encore manger des légumes de saison. Une action collective est possible au quotidien, et les habitudes de consommation peuvent changer rapidement.

Il faut désormais le faire pour préserver l’océan et ses richesses !

Ces dernières décennies, l'augmentation de la population mondiale a généré une demande croissante de produits de la mer. La pression sur l’océan s’est brusquement accentuée.

Aujourd'hui, 34,2% des populations de poissons sont surpêchées dans le monde selon l’ONU : c'est 3 fois plus qu'il y a 50 ans !

C’est pourquoi chaque jour, aquariums, institutions, associations, ONG, musées, centres de culture scientifique consacrés à l'océan, nous informons, sensibilisons et éduquons les enfants, les

adolescents, les étudiants, et le grand public à l'importance de préserver les ressources marines, et à la nécessité de produire et consommer du poisson éco-responsable.

La SEMAINE DE LA PECHE RESPONSABLE, proposée et pilotée par le MSC France (Marine Stewarship Council), est l’occasion annuelle de mettre un coup de projecteur supplémentaire sur les enjeux de la pêche responsable vers l’ensemble des acteurs de la « pêche à l’assiette ».

L’Institut Marin du Seaquarium est fier de renouveler sa participation, pour la troisième année.

L’édition 2021, année particulière, sera développée en numérique, sur les réseaux sociaux du Seaquarium et dans les médias (presse et radios locales).

Chaque jour, seront partagés sur la trame : vidéos de valorisation du patrimoine de la pêche, des programme de recherche/action pour une pêche durable en Occitanie, des valeurs du MSC que nous partageons mais également des activités ludiques autour du monde de la pêche (offertes par le MSC), des artistes locaux dont la Mer et la Biodiversité sont le propos de leur engagement, des informations espèces et consommation responsable…

Nous savons qu’ « agir responsable » est l’affaire d’une mobilisation collective et que chacun a un rôle à jouer. Ce rendre compte qu’en Occitanie, les pêcheurs agissent, mais aussi les distributeurs, recevoir l’information nécessaire pour changer ses actes d’achat et de consommation, voilà le cocktail essentiel pour pouvoir durablement profiter des extraordinaires ressources offertes par la Mer.

Les informations partagées sur les réseaux cette semaine seront issues des partenaires du monde de la pêche en Occitanie avec qui nous échangeons : CRPMEM (RDV sur FB : les Lundi du CPIE Bassin de Thau spéciale pêche responsable), le CEPRALMAR (projet In Ovo), l’OP du Sud (programme Peexnac), la SATHOAN (programme Shark Guard, SaveGuard, labélisation Thon Rouge de ligne), Ifremer…

Ne pas manquer : La TRIBUNE du 15 Février 2021 !