France - Cybersécurité - Des mots de passe Gmail et Hotmail divulgués en ligne !

Cybersécurité : plus de 3 milliards de mots de passe Gmail et Hotmail divulgués en ligne

Plus de trois milliards de logins et de mots de passe, notamment Gmail et Hotmail, ont été diffusés sur des forums de piratage. Un moteur de recherche a été mis en ligne pour vérifier si vos données ont été divulguées.

Ces milliards d'identifiants de connexions à des sites tels que Netflix, LinkedIn, Gmail ou encore Hotmail ont fuité sur des forums de piratage. "Comb" n'est pas un hacking "inédit" mais plutôt la compilation de brèches passées diffusées sur la toile.

Comme l'explique le quotidien belge Sudinfo.be, au total, les hackers ont accumulé 15,2 milliards de comptes piratés et plus de 2,5 milliards d'e-mails uniques, d'après les rapports de CyberNews.

Parmi les données volées, on retrouve les identifiants de 117 millions de comptes LinkedIn ayant fait l'objet de fuites en 2021 et des accès au site Netflix. "Au moins une partie de vos données est presque certainement prise en compte dans cette faille", estime BGR.

Verifiez si votre adresse a été piraté ici : cybernews.com

c'est en anglais mais si la phrase en dessous de votre email est rouge c'est que le mot de passe de votre adresse est connu, si c'est vert c'est ok...