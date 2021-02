Nîmes - Le projet Tram'Bus Diagonal T2 de Nîmes Métropole reçoit le Grand Prix IMBP 2020

Mobilités : Le projet « Tram’Bus Diagonal T2 » de Nîmes Métropole reçoit le Grand Prix IMBP 2020





Mercredi 10 février 2021. Nîmes Métropole a reçu le 9 février 2021 le Grand Prix du jury de l’édition 2020 du Prix « Infrastructures pour la mobilité, biodiversité et paysage », décerné par l'Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité (Iddrim). Un prix pour le projet de T2 reçu virtuellement en visioconférence par Franck Proust, le président de l’Agglomération, en présence de Bérangère Abba, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée de la Biodiversité.

15 candidatures étaient en compétition à l’échelle de l’Hexagone ; le projet de Nîmes Métropole a été sélectionné à l’unanimité : il joint « l’utile à l’agréable », comme le souligne Yves Krattinger, président de l’Iddrim. De son côté, Bérangère Abba salue ce qu’elle estime être le « projet phare de cette année », un projet qui « concerne la décarbonation des déplacements comme la qualité de vie et la promotion de la biodiversité urbaine ».

Une grande fierté pour le président de Nîmes Métropole, qui a salué le travail de qualité des équipes de l’Agglomération, mais aussi pour Bernard Angelras, vice-président de Nîmes Métropole, délégué à l’environnement, présent à ses côtés pour cette remise de prix, qui « vient récompenser notre volonté de promouvoir les transports doux et le développement durable ».

Une volonté qui veut s’inscrire dans la durée avec la démarche initiée pour être certifié « Haute Qualité Environnementale Infrastructure », avec, notamment, la poursuite des travaux de la ligne T2 sur la seconde phase 2021-2022, pour une mise en service fin 2022. « Ainsi, Nîmes Métropole sera l’une des premières collectivités à être certifiée HQE Infra de France », précise Franck Proust.

Et de conclure : « Ce prix nous encourage et n’est qu’un début dans cette logique d’écométropole que nous souhaitons avoir tout au long de ce mandat ».

A propos du projet Tram’Bus Diagonal T2

Le projet de Tram’Bus Diagonal T2 vise à renforcer et améliorer la performance du réseau de transports collectifs sur le territoire de Nîmes Métropole grâce au développement d’une seconde ligne de bus à haut niveau de service (BHNS , bus hybrides alimentés en biogaz (électrique + gaz)), qui vient mailler le réseau existant. En parallèle, l’Agglomération s’engage dans la production de biogaz par la création d’une usine de méthanisation fonctionnant avec les boues des stations d’épurations de Nîmes Métropole. Ce projet, c’est aussi le développement de la végétalisation des abords pour permettre de contribuer à la réduction des ilots de chaleur et améliorer l’espace urbain (régulation du climat local ).

A propos du prix IMBP

Organisé par l'Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité (Iddrim), le Prix IMBP récompense chaque année les meilleures initiatives prises par les acteurs impliqués à différents niveaux de projets de requalification et d’exploitation des infrastructures de mobilité (conception, construction, gestion, entretien et aménagement). Les infrastructures concernées comprennent : les routes, les rues, les voies vertes, les espaces publics urbains, les voies ferrées et fluviales, les ports et les aéroports. Ces actions doivent œuvrer en faveur de la préservation, de la restauration et de la valorisation des écosystèmes, de la biodiversité et du paysage.