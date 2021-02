Pézenas - La Ville recrute actuellement une ou un gardien(ne)-brigadier de Police Municipale.

Recrute selon les conditions statutaires par voie de mutation ou lauréat du concours.

UN OU UNE GARDIEN(E)-BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE H/F Filière Police - catégorie C à temps complet

Missions principales : Sous la responsabilité du chef de service, vous devrez :

Assurer l’exécution des arrêtés de police du Maire.

Assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.

Veiller à la sécurité aux abords des établissements scolaires lors des entrées et sorties des classes.

Veillez à la sécurité et la tranquillité lors des manifestations publiques ou foires et marchés.

Contrôler et verbaliser le stationnement en général.

Constater et relever les infractions pour lesquelles vous êtes habilité.

Verbaliser les infractions au Code de la route.

Assurer la surveillance générale du domaine public de la commune (patrouilles pédestres et véhiculées).

Veiller au respect du code de l’urbanisme.

Veiller au respect de l’occupation du domaine public.

Veiller aux nuisances en matière de bruit.

Profil souhaité : Vous possédez :

une bonne connaissance du cadre législatif de la réglementation, des pouvoirs de Police du Maire, des dispositions essentielles du Code pénal

le sens du service public et des relations humaines

vous faites preuve d’aptitude au dialogue et à l’écoute

vous êtes rigoureux, discret, disponible, réactif, dynamique et ponctuel

Maîtrise de l’outil informatique

des capacités à fonctionner en équipe

des aptitudes à gérer les conflits

des capacités de médiation

vous savez rendre compte et possédez des compétences rédactionnelles

Vous avez suivi une formation préalable à l’armement

Vous pratiquez régulièrement un sport de combat ou de défense.

Conditions particulières : Horaires irréguliers ; travail la nuit, en soirée, week-end, jours fériés. Port de l’uniforme et de la carte professionnelle obligatoire ; respect de la déontologie ; permis B Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, participation employeur mutuelle et COS Congés annuels 29 jours par an + 2 jours fixes + RTT Poste à pourvoir immédiatement

Candidatures accompagnées d’une lettre de motivation à envoyer par Mail : ma.sosiago@ville-pezenas.fr