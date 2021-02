Toulouse - La Chambre des Notaires de la Cour d'appel de Toulouse crée le Cercle des Jeunes Notaires

La Chambre des Notaires de la Cour d’appel de Toulouse crée le Cercle des Jeunes Notaires

Me Christine Dechaumont, nouvelle Présidente de la Chambre des Notaires l’avait annoncé dès le début de son mandat comme étant une priorité : « Je souhaite concentrer l’action de la Chambre sur les jeunes, des étudiants jusqu’aux jeunes notaires installés afin qu’ils deviennent de véritables ambassadeurs de notre profession. Nous devons susciter des vocations en revendiquant nos valeurs. Je suis convaincue que le métier de notaire est un métier résolument moderne et utile, et je souhaite que mon mandat aide à le faire savoir ! »

Le Cercle des Jeunes Notaires vient donc de se créer.

Il est présidé par Me Carlène Lacan, notaire à Castanet. Le Cercle est ouvert à tous les jeunes notaires de moins de 40 ans installés sur le territoire de la Chambre (Haute-Garonne, Tarn-et- Garonne, Tarn et Ariège). Le Cercle compte à ce jour 13 membres volontaires et il a vocation à essaimer dans les départements. « Nous souhaitons fonctionner en petits groupes actifs et inventifs et assurer un rôle d’incubateurs d’idées. Nous voulons être une véritable courroie de transmission pour expliquer l’évolution de notre profession aux étudiants notamment et leur donner envie de faire le choix du notariat. Notre profession recrute très largement et dans de nombreux métiers parents (juristes, comptables, négociateurs .... ), c’est important de le faire savoir et d’être les premiers porte-paroles d’un notariat qui s’est énormément modernisé et féminisé ces 10 dernières années » commente la jeune présidente Carlène Lacan.

Me Philippe Pailhès, Vice-Président de la Chambre en charge de la promotion du Notariat, souhaite pour sa part que le Cercle des Jeunes Notaires permette de mieux communiquer au sein de la Chambre, de mieux être à l’écoute des jeunes notaires qui s’installent et de leurs préoccupations quotidiennes. L’objectif est de répondre de façon plus proactive à leurs besoins, leurs difficultés et plus généralement mieux accompagner cette nouvelle génération dans sa pratique professionnelle.

Le Cercle des Jeunes Notaires se réunira une fois par mois dans les locaux de la Chambre, au 11 boulevard des Récollets à Toulouse, mais également dans les départements que compte la Chambre en fonction des évènements auquel il sera associé. Carlène Lacan, nouvelle présidente et son équipe élaborent d’ores et déjà leur première feuille de route.

Chiffres Clés (actualisés au 9.02.21)