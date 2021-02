Lavaur - Commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon : 22 et 23 mai 2021

Une plongée dans l’Empire Napoléonien, pendant deux jours, à Lavaur, terre de Moïse Zumero, dernier mameluk de la Garde Impériale, dans le Tarn, terre de Las Cases, célèbre auteur du récit écrit des mémoires de Napoléon Bonaparte, le Mémorial de Sainte-Hélène.

Au programme, une grande reconstitution historique, portée par l’association « Aux Portes de l’Histoire » ; de nombreuses animations, en accès libre et gratuit (défilés, duels, démonstrations de danses, repas populaire, cérémonie, marché d’artisans…) ; une conférence par David Chanteranne, spécialiste de Napoléon ; une grande exposition sur Jean de Dieu Soult, maréchal d’Empire, de l’association « Sauvegarde Patrimoine Thoré » …

L’évènement reste soumis aux conditions sanitaires qui prévaudront au mois de mai.

PROGRAMME DES 22 ET 23 MAI 2021

En accès libre

Samedi 22 mai 2021

Bivouac, jardin de l’Evêché :

7h : réveil à la diane (tambour, clairon ou trompette)

9h-10h : entrainements et exercice, mise en conditions des chevaux.

11h : duel au pistolet entre un officier d’infanterie et un cavalier.

15h-18h : entrainements et exercice, mise en conditions des chevaux.

Minuit : extinction des feux

Parvis Hôtel de Ville :

9h-18h : marché d’artisans

10h et 16h : démonstrations de danses Empire

Halle aux Grains :

15h : conférence de David Chanteranne - « Napoléon 1821-2021 : évocation du bicentenaire »

Halle d’Occitanie :

Exposition « Un maréchal d’Empire – Jean de Dieu Soult » par l’association Sauvegarde Patrimoine Thoré - 18 mai-09 juin – du mardi au dimanche 10h30-12h-14h-17h30. Entrée libre

Médiathèque :

Exposition d’une sélection d’ouvrages : « 2021 : année Napoléon » - 18 mai- 12 juin 2021.

Allées Jean-Jaurès :

14h : défilé, avec la participation des cavaliers des Moundines de Dame Guiraude ; musique, par l’Entente Saint-Lysienne

20h : repas populaire – Sur inscription uniquement - possibilité de venir costumé Nombre de place limité, réserve ravant le 12 mai 2021 au : 07 50 14 00 40 mail : i.chico@ville-lavaur.fr

La Ville offre le poulet Marengo, le pain et le vin. Les personnes inscrites au repas apportent le reste !

Dimanche 23 mai 2021

Bivouac, jardin de l’Evêché :

7h : réveil à la diane (tambour, clairon ou trompette)

9h-10h : entrainements et exercice, mise en conditions des chevaux.

15h-17h : entrainements et exercice, mise en conditions des chevaux.

Parvis Hôtel de ville :

9h-18h : marché d’artisans

10h et 16h : démonstrations de danses Empire

Allées Jean-Jaurès :

10h30 : défilé, avec la participation des cavaliers des Moundines de Dame Guiraude ; musique, par l’Entente Saint-Lysienne

11h30 : dévoilement de la plaque commémorative en hommage à Moïse Zumero, dernier mameluk de la Garde Impériale

11h50 : départ du cortège pour la cérémonie patriotique devant la tombe du mameluk Moïse Zumero – salve d’honneur – cimetière du Port d’en Taïx

En savoir plus :

L’association Aux Portes de l’Histoire (Châteaudun), pour la reconstitution historique.

L’association met en avant l’Histoire à travers la reconstitution historique d’uniformes et de tenues du passé, dans des évènements à portée historique et plus particulièrement ceux retraçant la période comprise entre la Révolution (5 mai 1789) et la fin du premier Empire (5 mai 1821).

David Chanteranne, donnera une conférence le samedi 22 mai, à 15h, halle aux grains.

Historien et historien de l’art, diplômé de l’université de Paris-Sorbonne, journaliste et écrivain, David Chanteranne est notamment rédacteur en chef du magazine Napoléon 1er – Revue du Souvenir Napoléonien.

L’association Sauvegarde Patrimoine Thoré présente : « Un maréchal d’Empire – Jean de Dieu Soult ».

L’exposition est ouverte au public du 18 mai au 09 juin, halle d’Occitanie.

Elle revient, par des documents écrits et iconographiques, sur le destin exceptionnel de Jean de Dieu Soult, enfant de Saint-Amans-Soult, personnage politique parmi les plus puissants mais aussi entrepreneur, qui participa au développement de notre région et au-delà.