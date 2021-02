Perpignan - Le fabricant français Maliterie étoffe son réseau à Perpignan.

Fort d'un modèle économique qui est apparu comme résilient dans le contexte sanitaire actuel et parfaitement en phase avec les attentes en termes de pouvoir d'achat et d'équipement de la maison des français, le fabricant de literie et sièges de relaxation Maliterie a lancé son plan « CAP 75 ». Un programme de développement ambitieux pour cette entreprise familiale qui vise à conforter sa position de premier fabricant français de literie assurant la vente directe de sa production via son propre réseau national de show-rooms. L'un des derniers implantés se situe à Perpignan.

En 2011, le fabricant de literie et sièges de relaxation sarthois Maliterie testait avec succès son concept de « magasin du fabricant » qui consiste à vendre en direct (sans intermédiaire donc entre 30 et 40%* moins cher que dans les circuits de distribution traditionnels) via des espaces de type show-room, en relais de son site web marchand.

Fort de ce concept bien rôdé, qui lui a permis de mieux résister que les autres acteurs de la literie en cette période Covid (recul d'à peine 3% du CA sur 2020 contre 10% en moyenne dans la profession), le fabricant a lancé son plan Cap 75, un programme d'extension de son réseau, autofinancé, pour passer de 34 magasins mi 2020 à 75 d'ici fin 2023, et couvrir à terme tous les bassins de consommation de plus de 100.000 habitants en France.

Perpignan fait partie des villes cibles. Le premier magasin de la marque en Pyrénées-Orientales a été implanté en décembre dernier en périphérie, à Claira. 250m2 pour exposer la gamme complète du fabricant(matelas, sommiers, accessoires, canapés et fauteuils de relaxation) et être un lieu de conseil, avec des vendeurs formés au cœur de l'usine et des outils spécifiques (configurateur 3D, test pour calculer son Indice Capital Sommeil, etc.). Sans stock (livraison directe depuis l'usine), le magasin se positionne comme un puissant relais de proximité du site web car si aujourd'hui 90% des consommateurs consultent Internet et comparent en ligne avant de venir en magasin, 85% des achats literie et relaxation s'y finalisent.

Maliterie qui a assis sa notoriété sur la défense de la fabrication française et la qualité de ses produits, est également connu pour ses innovations : matelas Vitaform, qui offre un confort de couchage différencié selon la morphologie de chaque dormeur ; sommier électriqueFelicity, guidé par smartphone, etc. Des produits à retrouver à Perpignan bien sûr.

Maliterie à Perpignan

Matelas, sommiers, fauteuils et canapés de relaxation, accessoires literie

Zone commerciale Le Crest - Rue Minerve Espace Roussillon Est - 66530 CLAIRA

Tél. : 04 12 04 00 37- perpignan@maliterie.com

* Etude de prix comparative réalisée mensuellement dans les enseignes concurrentes représentant plus de 50% du marché français de la literie..