Montpellier - Ne pas laisser traîner des déchets abandonnés : c'est l'affaire de tous !

Ce dimanche 7 février, près de 40 volontaires ont répondu à l'appel du Comité de quartier Port Marianne et l'association Sentinelles de Rivières pour démontrer aux passants que ne pas laisser traîner des déchets abandonnés : c'est l'affaire de tous !

En une petite matinée, entre le bassin Jacques Coeur et le Lez : 8 kg de verre + 24 kg de "recyclable" + 86,5 kg de tout-venant et 3 kg de mégots mouillés soit environ 6000 mégots et 3 000 000 de litres d'eau un peu moins pollués.

Si les contraintes sanitaires le permettent, nous inviterons à nouveau toutes les bonnes volontés le dimanche 14 mars matin autour du bassin Jacques Coeur et jusqu'au Parc Charpak. Mais d'ici-là, n'hésitez pas à vous promenez avec un petit sac poubelle et une paire de gants : il y aura toujours un déchet abandonné sur votre route et la satisfaction de faire réfléchir ceux qui vous croiseront.

Bonne promenade.