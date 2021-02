Castelnau-le-Lez - Tarif social de 1€ à la cantine, le CROUS l'a fait, Castelnau doit le faire.

Ensemble pour Castelnau demande un tarif social à 1€ pour la cantine scolaire

Ce tarif est proposé depuis la rentrée 2020 par le CROUS aux étudiants boursiers.

La ville de Castelnau se doit de proposer ce même prix à ses écoliers issus de familles modestes

Depuis le début du mandat, le groupe minoritaire Ensemble pour Castelnau, demande une meilleure adaptation des tarifications sociales aux besoins des Castelnauviens, que ce soit en conseil d’administration du CCAS ou en conseil municipal.

Dans ce contexte de crise sanitaire, Ensemble pour Castelnau considère comme urgent de mieux accompagner les familles les plus modestes.

Mais dans ces instances, la majorité refuse obstinément qu’un débat contradictoire voie le jour sur les aides à apporter à nos concitoyens les plus fragiles. Pourtant, Castelnau est loin d’être un modèle en termes de tarifications sociales que ce soit la restauration scolaire ou l’accueil périscolaire.

Que coûterait à la collectivité un repas à 1€ pour les plus modestes ?

Monsieur le maire, consacrez-y une fraction de la subvention de 500 000 € annoncée pour le CCAS avant les élections.

Plus personne ne souhaite évoquer cette somme en commission budget, au conseil municipal ou au CCAS. Or, une partie de cette somme aurait été particulièrement utile pour réorganiser le service d’aide alimentaire.

Monsieur le maire avez-vous muselé votre majorité ?

Ouvrez le débat sur la cantine à 1€ et nos autres propositions.

Embaucher 2 jeunes sous contrat d’insertion.

Ouvrir le local du CCAS un deuxième jour par semaine.

Organiser une montée en puissance du dispositif « Castelnau donne des Elles ».

E n cette période difficile, aller à la rencontre des jeunes, des personnes âgées et des familles précaires ou isolées et répondre à leurs besoins, devrait être une priorité pour les élus et les services municipaux.

Il ne suffit pas de faire télécharger aux Castelnauviens une affichette « voisins solidaires » pour pallier les besoins de nos concitoyens.

Il est temps de booster l'aide aux plus vulnérables sur notre commune !