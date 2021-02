Montpellier - La Région et Labosud ouvrent un centre de dépistage au Parc des expositions.

La présidente de la Région Occitanie, Carole Delga et Georges Ruiz, président du laboratoire montpelliérain Labosud, viennent d'annoncer ce vendredi 5 février l'ouverture le 9 février prochain d'un centre de dépistage au Parc des Expositions de Montpellier.

Afin d'accélérer le dépistage de la COVID 19 dans la métropole de Montpellier, la Région Occitanie a décidé de prêter gratuitement au laboratoire Labosud une partie du Hall A2 du Parc des Expositions de Montpellier.

Chaque jour, et comme il le réalise déjà en centre-ville salle Pagézy grâce à l'accord de la Ville de Montpellier, Labosud pourra tester, à partir du mardi 9 février, jusqu'à 500 personnes par jour via un test PCR rhino-pharyngé du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00 et le samedi de 10h00 à 15h00, grâce notamment aux équipes de Labosud et l'association Secours Infirmiers.

C'est par le biais de la plateforme labosud.fr que les citoyens pourront prendre rendez-vous.

« La Région intensifie partout où elle le peut les tests. Dans le prolongement de notre dispositif Proxitest, et de la dotation de matériels aux centres universitaires de la région, j'ai décidé de participer à l'ouverture de ce centre à Montpellier, au Parc des Expositions dont nous sommes propriétaires. Comme je l'ai déjà dit et proposé, la Région est prête, si l'Etat le décide, à soutenir ou ouvrir des centres de vaccination en Occitanie», a déclaré Carole Delga lors de cette annonce.

Photo d'illustration