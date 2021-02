France - TF1 Factory et le groupe Barrière lancent l'offre Corporate Broadcast.

TF1 Factory, l'agence de production B2B du Groupe TF1, s'associe au groupe Barrière, acteur majeur de l'hôtellerie de luxe et du marché des casinos en France, pour lancer l'offre Corporate Broadcast, une solution d'événements digitaux premium à destination des entreprises.

Avec l'offre Corporate Broadcast, les établissements du groupe Barrière accueillent dans 10 hôtels et 14 casinos répartis sur tout le territoire et à Montreux en Suisse des studios de tournage mis en place par les équipes du Groupe TF1 afin de proposer aux entreprises un dispositif de communication unique et cléen-main.

En direct de la Suite Harcourt de l'Hôtel Barrière Le Fouquet's Paris ou depuis la scène du Théâtre du Casino Barrière Deauville, les entreprises peuvent organiser leurs prises de parole digitales (e-conférence, talk shows, team building etc) dans des lieux d'exception et faire vivre à leurs audiences une expérience digne d'une émission de TV.

Corporate Broadcast : un rendez-vous digital premium

A l'heure où la communication événementielle est contrainte de se réinventer, TF1 Factory et le groupe Barrière apportent aux marques et entreprises une réponse adaptée et une offre intégrée, combinant qualité et interactivité, pour tous les budgets.

Disponible à partir de 8.500€, l'offre Corporate Broadcast se décline en 3 formats d'émission :

Le plateau Radio filmée permet de proposer la prise de parole de 5 intervenants en simultané avec une mise en scène simple et efficace, captée par 3 caméras tourelles.

Le plateau Débat permet à plusieurs intervenants - installés en configuration debout ou assis - de se succéder dans une dynamique proche des standards de la télévision.

Le plateau Magazine permet de mettre en place une prise de parole unique et impactante, avec des décors et effets visuels dignes des codes des grandes émissions diffusées à la télévision. Diffusée en direct ou en différé sur internet, l'émission bénéficie de l'expertise et de la créativité d'une équipe de professionnels de l'audiovisuel (réalisateur, chef opérateur, cadreur, régisseur...).

Spécialiste de l'endorsement, TF1 Factory offre également l'opportunité de faire appel à des personnalités ou journalistes du Groupe pour animer l'événement. Les entreprises et leurs intervenants profitent durant tout le tournage des standards de qualité prodigués par le groupe Barrière en termes de services et de restauration. Coporate Broadcast : une collaboration inédite entre Barrière et TF1

L'offre Corporate Broadcast réunit le prestige du luxe et l'excellence à la française de Barrière avec le savoir-faire audiovisuel unique du Groupe TF1 afin d'amplifier la communication des entreprises avec des événements à forte dimension émotionnelle et expérientielle. Avec cette offre inédite sur le marché, le groupe Barrière enrichit son offre "séminaire et événement" et propose un concept hybride, 100% digital ou en multiplex, grâce au savoir-faire reconnu de TF1.

En parallèle, le groupe TF1 continue son déploiement en région en déployant ses solutions de tournage au plus proche des entreprises françaises grâce à l’implantation nationale des établissements du groupe Barrière.

Gilles Pélisson, PDG du Groupe TF1 : " Je suis ravi de cette collaboration inédite qui illustre l’agilité et la force créative des équipes de TF1 Factory pour inventer de nouveaux modèles créateurs de valeur, notamment dans l’événementiel. Nous mettons à profit toute notre expertise dans l’entertainment pour proposer à nos clients une prise de parole premium, bénéficiant de l’excellence de l’accueil et des sites magnifiques du groupe Barrière."

Dominique Desseigne, PDG du groupe Barrière : " Nous sommes particulièrement heureux et fiers de ce premier partenariat qui constitue une association inédite entre le premier groupe audiovisuel français et notre Groupe familial. Il confirme notre volonté commune de nous adapter en permanence en initiant des solutions pour nos entreprises alors que nous devons faire face à une crise sanitaire qui impacte lourdement toutes les entreprises françaises et le tourisme en particulier. Aujourd’hui, plus que jamais, il faut multiplier les initiatives qui participent à la relance de nos métiers et de notre économie. Je sais que toutes les équipes de nos établissements auront à cœur de se mobiliser pour offrir aux équipes de TF1, le meilleur d’elles-mêmes et de leur faire partager notre art de vivre à la française."