Occitanie - Découvrez les entreprises lauréates du concours régional : Les Inn'Ovations 2021.

L’Occitanie a d’incroyables innovations : Découvrez les entreprises lauréates du concours régional - Les Inn’Ovations 2021

Le concours régional Les Inn’Ovations récompense chaque année les projets les plus innovants d’Occitanie. Organisé par l’agence AD’OCC pour la Région Occitanie, il est financé par cette dernière et des partenaires privés : Altitude Infrastructure THD, BNP Paribas et EDF. Le 4 février dernier en clôture d’Occitanie Innov, lors de la 40ème cérémonie des remises des prix, 7 entreprises ont été primées. Retrouvez leur parcours innovant !

Prix de la start up de l’année : Geotrend – Toulouse : 25 000€

Geotrend – Toulouse : 25 000€ Prix de l’innovation internationale de l’année : Vaonis - Clapier : 25 000€

Vaonis - Clapier : 25 000€ Prix de l’innovation dans les territoires de l’année : DR Technologie - Lavelanet : 25 000€

DR Technologie - Lavelanet : 25 000€ Prix du produit ou service du futur de l’année : Divincell - Nîmes : 25 000€

Divincell - Nîmes : 25 000€ Prix de l’alimentation durable et responsable : Beeguard - Labège : 25 000€

Beeguard - Labège : 25 000€ Prix de l’énergie positive : Ilya - Toulouse : 25 000€

Ilya - Toulouse : 25 000€ Prix de la mobilité intelligente et durable : Neocean – Montpellier : 25 000€

Neocean – Montpellier : 25 000€ Grand Prix : Neocean – Montpellier : Bonus de 5 000€

Crédit photo Emmanuel Grimault.