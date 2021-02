Occitanie - Bioéthique - Coup d'arrêt pour la PMA sans père et la GPA !

COUP D’ARRÊT POUR LA PMA SANS PÈRE ET LA GPA ! - LE PROJET DE LOI BIOÉTHIQUE REECRIT AU SÉNAT EN 2NDE LECTURE

Les manifestations organisées par La Manif Pour Tous avec ses partenaires associatifs Marchons enfants ! partout en France le week-end dernier et devant le Sénat cette semaine auraient elles influencées les sénateurs à réécrire le projet de loi bioéthique ?

En Occitanie, des mobilisations avaient été organisées à Toulouse, Nîmes et Béziers le week-end dernier après Montpellier et Perpignan mi-janvier. On a pu y apercevoir des élus locaux dont la députée de l’Hérault à Béziers, Emmanuelle Ménard vent-debout contre ce projet de loi à l’Assemblée nationale ou encore la députée des Pyrénées Orientales, Catherine Pujol en soutien à Perpignan et à Toulouse.

Les sénateurs ont ainsi supprimés la PMA (Procréation Médicalement Assistée) sans père et sans motif médical remboursée par la Sécurité Sociale, l’autoconservation des gamètes sans motif médical, les embryons génétiquement modifiés, les chimères animal-homme, l’IMG (Interruption Médicalement Assistée) pour détresse « psycho-sociale »jusqu’à la naissance...

La Manif Pour Tous appelle le gouvernement à « en tirer les conséquences : suspendre le processus parlementaire et concentrer son action sur la seule préoccupation des Français : la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales dramatiques ». Quand à l’association Alliance Vita, elle indique que « les sénateurs ont privilégié une démarche législative d’avant-garde par une approche bioéthique qui intègre les enjeux écologiques, environnementaux et humains. Le gouvernement doit l’entendre plutôt que de promouvoir un texte qui fracture la société et s’éloigne radicalement du défi écologique. »

Compte tenu des différences profondes entre la version du projet de loi votée à l’Assemblée nationale en juillet 2020 en seconde lecture par les députés et celle adoptée par le Sénat dans la nuit de mercredi à jeudi, une commission mixte paritaire (CMP) devrait être réunie pour accorder les députés et les sénateurs. En cas d’échec, l’Assemblée nationale aura le dernier mot. Pour les anti-PMA pour tous,"rien n'est joué, tout est possible".

