Toulouse - Les écoles créatives ESMA et ETPA vous invitent à leurs Journées Portes Ouvertes virtuelles !

Le campus de Toulouse regroupant les écoles ETPA et ESMA vous invite à découvrir virtuellement l'école lors des portes ouvertes digitales du 5 et 6 février prochain ! Á travers les interviews d’enseignants et d’étudiants, l’école ouvre ses portes et met en lumière les créations étudiantes ainsi que l’ensemble de ses formations. Pour cette occasion, toute une équipe de professionnels et d'étudiants sera disponible pour répondre en direct à vos questions. Venez découvrir et échanger avec nous sur les métiers du cinema d'animation, du design, de la photographie et du jeu vidéo depuis chez vous !

Des rencontres et des échanges virtuels pour découvrir les clés de son avenir

Afin de s’adapter à la situation sanitaire actuelle, les écoles ESMA et ETPA proposent un espace virtuel dans lequel les internautes et futurs étudiants pourront déambuler selon leurs souhaits.

Lors de ces Journées Portes Ouvertes virtuelles, les visiteurs auront la possibilité de découvrir les projets réalisés au sein des 2 écoles, leur permettant ainsi d’avoir une visibilité sur les formations proposées et de choisir leur futur métier.

Les jeunes talents auront le loisir de cliquer sur diverses formations, différents thèmes et années d’études de leur choix afin de découvrir le résultat des enseignements proposés par les écoles, selon les sections.

Films d’animations, films de fin d’études, travaux des prépas design et entertainment, motion graphics design, design graphique, design d’espace, photographie, jeu vidéo, ainsi que le contenu de nos formations, le parcours d’anciens étudiants, des interviews avec présentation du campus et des différentes formations réalisés sur mesure pour les JPOs, sont à disposition.

Également, chaque visiteur pourra bénéficier d’informations personnelles et spécialisées sur le site internet dédié aux Journées Portes Ouvertes et aura la possibilité de se faire contacter par un membre de l’équipe pédagogique de la section concernée.

1 campus 2 écoles

Le Campus Toulousain héberge 2 écoles :

L’ESMA propose des enseignements en adéquation avec le milieu professionnel, afin de faciliter l’insertion et la réussite de ses étudiants. Reconnue pour la qualité et la richesse de ses enseignements artistiques, l’école propose des formations en Design d'Espace, Design Graphique, Motion Graphics Design et Cinéma d'Animation 3D & Effets Spéciaux. L’objectif : préparer ses étudiants aux différents métiers artistiques afin qu'ils accomplissent pleinement leurs envies créatives !

L’ETPA a pour vocation de former les futurs professionnels de la photographie et du jeu vidéo dans des conditions de travail optimales, où l'enseignement est rythmé durant toute l'année par les différents ateliers et workshops d'experts de l'industrie. Avec de très bons taux de réussite aux examens et de placement des étudiants en entreprise en fin de cursus, l’ETPA consolide chaque année son ancrage professionnel pour permettre une insertion optimale, sur des métiers de la photographie (BTS et Praticien), ou dans l'industrie du Jeu Vidéo; dans le design (Game Designer, Level Designer), l’image (Artist 2D/3D, animateur, Concept Artist) et la technologie (GamePlay Programmer, Tech Artist).

Tous les programmes de formation délivrés dans notre école d’art concourent à un même objectif : préparer des jeunes talents, capables d’analyser les demandes de clients, et leur apporter les clés de leur avenir.

Rendez-vous les :

Vendredi 5 février de 14h à 18h

Samedi 6 février de 10h à 18h

