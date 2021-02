Perpignan - Un nouveau partenariat entre Imerir et Stormshield, acteur européen dans la cybersécurité.

A l’Institut Méditerranéen d’Etudes et de Recherche en Informatique et Robotique (IMERIR), les élèves apprentis de la formation Bac+5 « Manager de systèmes informatique et robotique » peuvent suivre une spécialité « Sécurité informatique des industries connectées ».

L’école a signé un partenariat avec Stormshield, un acteur majeur dans le domaine de la cybersécurité, spécialisé dans la protection des infrastructures critiques, des données sensibles et des environnements opérationnels et dont les technologies sont certifiées et qualifiées au plus haut niveau européen.

Ce partenariat permettra aux apprenants et enseignants IMERIR d’ajouter les technologies Stormshield, certifiées et qualifiées notamment par l’ANSSI[1], à l’éventail des connaissances en cybersécurité dispensé à IMERIR. Des connaissances primordiales à l’heure où les piratages font de plus en plus parler d’eux dans l’actualité économique et entrepreneuriale.

[1] ANSSI, Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information