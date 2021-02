Toulouse - Jardins d'Occitanie dévoile un complément alimentaire unique.

Selon une étude Odoxa, 93% des français souhaiteraient consommer mieux et local. Premier et unique producteur de ginseng en France et en Europe, le laboratoire Jardins d’Occitanie s’inscrit dans ce sens en produisant, récoltant et transformant le panax ginseng C.A Meyer dans le Sud-Ouest de la France. Grâce au programme de recherche Gins’sia, le laboratoire français a découvert les bienfaits de la partie aérienne de la plante de ginseng et dévoile un complément alimentaire à base de feuilles de ginseng BIO 100% français.

« PURE Feuille de Ginseng Français », un complément alimentaire disruptif pour booster sa mémoire et sa concentration

Plante herbacée vivace pouvant atteindre 45 cm de hauteur surnommée “roi des herbes”, le ginseng est souvent cultivé pour sa racine, seul élément consommé et retrouvé dans différents compléments alimentaires sur le marché. La feuille de la plante est quant à elle majoritairement mise de côté. Et pourtant...

Soutenu par l’Union Européenne et cofinancé par la région Occitanie, Jardins d’Occitanie étudie le ginseng à travers son programme de recherche unique au monde Gins’sia. Depuis 10 ans, le laboratoire expérimente dans ses champs et en laboratoire diverses méthodes analytiques et cherche à comprendre les voies de biosynthèse des agromolécules : Une expertise agronomique rare pour un laboratoire concevant des compléments alimentaires. Ce programme de recherche exceptionnel a pu mettre en lumière la très haute concentration en ginsénosides Re, principe actif reconnu pour posséder des effets neuroprotecteurs et qui permet la réduction de l'activité des enzymes responsables du phénomène de neurodégénérescence, dans les feuilles de ginseng.

Le laboratoire Jardins d’Occitanie signe une belle avancée scientifique sur le marché de la phytothérapie vendu en pharmacie

Alors que l’huile de poisson, les Oméga 3 et les vitamines sont majoritairement utilisés dans les compositions des compléments alimentaires dédiés à la mémoire et la concentration, grâce à ses recherches, Jardins d’Occitanie a mis en lumière l’action santé très ciblée des ginsénosides Re présents uniquement dans le ginseng.

Reconnu pour son caractère adaptogène, le ginseng est essentiellement consommé dans les pays Occidentaux pour ses propriétés énergisantes et tonifiantes. Mais véritable couteau suisse de la santé, le Panax C.A Meyer regorge de bienfaits. Les ginsénosides Re contenus dans la feuille de la plante jouent un rôle neuroprotecteur et agit sur les capacités mémorielles et de concentration. Selon une étude publiée en 2005 par le Journal of Psychopharmacology, ces ginsénosides aident à améliorer les fonctions cérébrales et favorisent l'endurance mentale notamment lors des périodes d’examen ou encore pour les personnes âgées particulièrement touchées par la neurodégénérescence. Alors que 28% des français redoutent une perte de mémoire durant leur vieillissement selon une étude Ipsos menée en 2019, l’adoption d’un mode de vie sain ainsi que la consommation de ginsénosides Re contenu dans le Pure Feuille de ginseng français de Jardins d’occitanie permettent d’anticiper ces dégénérescences.

Jardins d’Occitanie, la qualité du bio garanti 100% français

Le ginseng du laboratoire Jardins d’Occitanie est cultivé, récolté et transformé en France, sur leur exploitation agricole du Sud-Ouest de la France. Soumis au cahier des charges de l’Agriculture Biologique, le ginseng Jardins d’Occitanie est garanti sans extrait, sans conservateur, sans colorant, sans adjuvant, sans nanoparticules et sans produit chimique.

Après 10 ans de recherche et de développement au champ et en laboratoire, Jardins d’Occitanie possède une connaissance unique des agromolécules. Depuis le champ jusqu’au complément alimentaire en passant par le choix du process, Jardins d’Occitanie maîtrise tous les niveaux afin de proposer des produits de qualité. Producteur passionné, Jardins d’Occitanie cultive minutieusement chaque plante afin de garantir une qualité

manifeste et assurer des actifs quantifiés et préservés. Aujourd’hui Jardins d’Occitanie est le seul laboratoire à proposer les feuilles de ginseng à la vente.

Vendus exclusivement en pharmacie et sur le site Internet www.jardins-occitanie.fr, ce complément alimentaire sous forme de gélules végétales est à consommer en cure de 30 jours renouvelable (21,90 €).