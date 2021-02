Hérault - 500 élèves participent à la Semaine Olympique et Paralympique Génération 2024

Du lundi 1er au vendredi 5 février Béziers, Fabrègues, Lodève, Lunel, Montagnac, Montpellier et Villeneuve les Béziers.

Depuis la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux olympiques en 2024, le Ministère de l’Education Nationale organise chaque année la « Semaine Olympique et Paralympique – Génération 2024 », en partenariat avec le Ministère des Sports, le mouvement sportif français et les fédérations sportives scolaires.

Avec le concours du Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Hérault (CDOS), de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP 34), de l’UNSS 34, du Comité Départemental Handisport, de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDNEN), du CREPS, du Département de l’Hérault et l’aide logistique et humaine d’Hérault Sport, de nombreux ateliers sportifs seront proposés aux élèves des écoles et collèges du département tout au long de cette semaine.

Dédiée à la promotion de la pratique sportive chez les jeunes et à la mobilisation de la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives, celle-ci aura pour thème « La Santé ». Près de 500 élèves sont concernés.

Dates, Lieux et Horaires :

Lundi 01 /02 /2021 - Montpellier - CREPS de Montpellier - de 10h à 16h

Lundi 01/02/2021 - Lodève - Collège Paul Dardé - de 09 h à 17h

Mardi 02/02/2021 - Villeneuve les Béziers Stade Fernand Gleizes - de 10h à 16h

Mardi 02/02/2021 - Lunel - Ecole Victor Hugo – Stade Delfrieux - de 14h à 16h

Mercredi 03/02/2021 - Lodève - Collège Paul Dardé de 09 h à 16h

Jeudi 04/02/2021 - Domaine de Bessilles (Montagnac) de 10h à 16h

Jeudi 04/02/2021 - Béziers - Ecole Les Oliviers – Stade de la Présidente - de 14h à 16h

Vendredi 05/02/2021 - Fabrègues - Ecole Les Cigales – Stade de Fabrègues - de 10h à 16h

Vendredi 05/02/2021 - Lunel - Ecole Victor Hugo – Stade Delfieux – De 14h à 16h

Renseignements : Frédéric Martin – Responsable du secteur « Enfance et Education » à Hérault Sport – 04 67 67 38 81