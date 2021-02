Cahors - Une centaine de voitures en danger par l'inondation ont été déplacées.

VEHICULES DEPLACES

Une centaine de voitures en danger par l’inondation ont été déplacées entre lundi et mardi pour être mises en sécurité.

Les véhicules des secteurs quai Lagrive et parking Ludo-Rollès ont été déplacés autour du Dojo et du complexe sportif de Cabessut, quand ce secteur a été saturé certains véhicules ont été déplacés sur le parking du stade de Terre-Rouge et place Roosevelt.

Pour les véhicules du parking Saint-Georges et celui des Chartreux, ils ont été mis en sécurité sur les parkings de Lidl et de l'Orange bleue.

Pour plus d’informations, les propriétaires peuvent joindre la Police municipale au : 05 65 20 87 70

Photo d'illustration