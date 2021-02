Perpignan - Lancement des travaux place de la victoire.

LANCEMENT DES TRAVAUX PLACE DE LA VICTOIRE

La Ville de Perpignan démarrera le 15 février la réfection de la voie circulée de la Place de la Victoire pour une durée de 3 mois.

Afin de remettre cette voie du secteur sauvegardé en état, de respecter la proximité du Castillet et de la Basse, et de pérenniser son revêtement, la réfection de la voie de bus de la place de la Victoire sera réalisée en pavés, à l’identique.

L’essentiel des travaux consiste à renforcer la structure de chaussée.

Organisation du chantier

Afin de réduire l’impact de ces travaux sur la circulation et la vie de la Ville, le choix a été fait de planifier cette opération entre les soldes d’hiver et les manifestations d’été, et de débuter l’intervention pendant les vacances scolaires de février.

Les travaux démarreront donc le 15 février, pour une durée de 3 mois.

La réfection de la voie bus ne pourra pas se dérouler sous circulation.

L’intégralité du trafic des bus devra être déviée par le quai Vauban et le boulevard Clémenceau.

La circulation sur le quai Sadi Carnot sera limitée aux seuls bus et aux ayant droit (riverains, livraisons, préfecture, Conseil Départemental).

Afin d’accompagner cette fermeture temporaire à la circulation générale du quai Sadi Carnot, la rue du Maréchal Foch sera inversée, dans sa partie entre la place du Pont d’en Vestit et la rue Zamenhoff.