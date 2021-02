Gard - Forum de l'emploi saisonnier, en ligne !

Cette année, COVID-19 oblige, la Communauté de Communes du Pont du Gard et Pôle emploi s’adaptent et réinventent le traditionnel Forum de l’emploi saisonnier en une version en ligne, toujours gratuite, et toujours dans l’objectif de mettre en relation les employeurs ayant des besoins de main d’œuvre sur la saison estivale avec des personnes en recherche d’emploi.

Dès le 8 février, les offres d’emplois seront diffusées via le site www.cc-pontdugard.fr jusqu’au 5 mars.

Les personnes intéressées pourront candidater tout au long de cette période.

Enfin, la phase de rencontres entre employeurs et candidats se déroulera du 8 au 12 mars 2021, sur rendez-vous avec des professionnels (en visioconférence ou présentiel selon les souhaits des employeurs). L’année dernière, 423 postes étaient à pourvoir, proposés par les 31 entreprises présentes.

350 personnes environ s’étaient déplacées.