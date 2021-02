France - 5 cyber-escroqueries courantes : comment les éviter ?

Les cyber-fraudeurs sont prompts à exploiter l'actualité à leur profit, mais de nombreux stratagèmes sont intemporels, indépendamment de ce qui fait l'actualité. Voici 5 escroqueries courantes auxquelles vous devez faire attention.

Les cybercriminels peuvent être très créatifs lorsqu'il s'agit d'escroquer les gens pour leur soutirer de l'argent. Ils utiliseront diverses méthodes pour cibler leurs victimes, allant de l'usurpation d'identité de fonctionnaires à la création de magasins en ligne frauduleux. Ils ont prouvé à maintes reprises qu'ils étaient très agiles, adaptant leurs escroqueries à divers sujets d’actualité.

Ces derniers mois, de nombreuses escroqueries ont tiré parti de la pandémie de la COVID-19, en se faisant passer pour des autorités sanitaires ou en proposant de vendre des équipements de protection qui étaient en nombre insuffisant. Jusqu'au 16 décembre, la Commission fédérale du commerce des États-Unis a reçu plus de 275 000 rapports de fraude et de vol d'identité liés à la pandémie, les victimes déclarant avoir perdu 211 millions de dollars US au total. Aujourd'hui, des escroqueries sont commises pour tenter de tirer profit du lancement du vaccin.

Mais ne vous y trompez pas : les fraudeurs ne lancent pas leurs campagnes uniquement à la suite d'une urgence de santé publique ou d'un événement mondial. La Commission européenne a récemment mené une enquête sur l'expérience des consommateurs en matière de fraude et d'escroquerie et a constaté que plus de la moitié des Européens interrogés avaient été victimes d'au moins un type d'escroquerie au cours des deux dernières années.

La fraude revêt de nombreuses formes, et nous avons recensé cinq mécanismes courants avec lesquels des escrocs tentent de soutirer de l'argent à leurs victimes, tout au long de l'année et indépendamment de ce qui fait la une des journaux. Nous vous donnons également quelques conseils pour éviter d'être victime de ces stratagèmes.

Escroqueries aux achats et aux enchères en ligne

L'une des nombreuses façons dont les escrocs aiment cibler des victimes est l'escroquerie au commerce en ligne. Durant la pandémie, ces escroqueries ont connu une recrudescence, notamment en raison de la pénurie de certains produits, tels que les masques et les désinfectants pour les mains. Plus largement, cependant, en utilisant un design sophistiqué qui peut être accompagné d'un logo volé, les fraudeurs créent un faux site web de vente au détail en se faisant passer pour un vendeur réputé et proposent des produits de luxe de marques célèbres à des prix ridiculement bas. Toutefois, une fois que vous avez passé une commande, vous recevez soit un produit contrefait, soit rien du tout, ou pire encore, si vous avez communiqué les informations relatives à votre carte de crédit. Les fraudeurs se sont également tournés vers les réseaux sociaux et ont commencé à y proposer leurs produits. Les cybercriminels utilisent une autre tactique similaire pour escroquer leurs victimes : l'escroquerie aux enchères. Les fraudeurs créent une fausse enchère en proposant un article qu'ils n'ont pas, ou copient une véritable liste d’enchères, et une fois que l'acheteur potentiel remporte l'enchère et paie le prix attribué, la victime ne reçoit jamais le produit.

Pour réduire les risques de perdre de l'argent à cause de ces escroqueries, vous devez toujours faire preuve de viligence et rechercher le vendeur auprès duquel vous achetez en consultant ses conditions de service et ses politiques de confidentialité et de retour. Vous devriez également essayer de trouver des avis d'autres clients qui ont commandé sur le site web. Si le vendeur vous demande de communiquer trop d'informations personnelles, cela devrait immédiatement constituer un signal d'alarme. Le meilleur conseil, et le plus sûr, serait peut-être d'acheter le produit auprès d'un vendeur réputé ayant fait ses preuves.

Escroquerie à la mule

L'escroquerie à la mule peut prendre diverses formes, mais l'objectif des criminels qui la pratiquent reste le même : déplacer de l'argent provenant d'activités illicites sans qu'on puisse le retracer. Pour atteindre leur mission, les escrocs cibleront leurs victimes par différents moyens : en les incitant à travailler à domicile, ce qui n'est pas un concept farfelu compte tenu de la situation actuelle de pandémie, ou en utilisant des services de rencontres en ligne pour créer une relation. Une fois qu'ils auront gagné la confiance de la victime, ils lui enverront de l'argent ou un chèque et lui demanderont de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Les résultats sont divers ; selon l'escroquerie, vous pouvez soumettre un faux chèque qui sera initialement encaissé... mais qui sera ensuite refusé et votre banque vous demandera de le rembourser, ou vous pouvez transférer de l'argent pour le compte d’un criminel et vous vous retrouverez avec des problèmes juridiques.

Le conseil, dans ce cas, est simple : si l'emploi à distance en question implique le transfert d'argent pour le client à de prétendus clients ou entrepreneurs, ne l'acceptez pas ; les risques associés à l'acceptation de tels emplois en ligne dépassent de loin tout avantage. Si votre nouvelle rencontre en ligne tente de vous inciter à envoyer de l'argent quelque part en son nom, vous devez vous méfier et refuser de le faire, surtout si vous ne l’avez jamais rencontrés qu'en ligne ; les arnaques abondent et certaines victimes aveuglées par l'amour ont fini par perdre leurs économies et ont dû, dans certains cas, faire face à des poursuites judiciaires.

Arnaques à la loterie et aux prix

Les escroqueries aux loteries et aux prix, qui relèvent de la catégorie des fraudes aux avances de fonds, commencent généralement par la réception par la victime potentielle d'un courriel, d'un appel téléphonique ou d'un message texte non sollicité prétendant avoir gagné une grosse somme d'argent ou une sorte de prix de luxe. Le message comprendra des moyens de pression indiquant à la victime qu'elle dispose d'un temps limité pour répondre et réclamer le prix, mais que pour ce faire, elle devra payer une redevance couvrant les taxes ou les frais d'expédition, ou d'autres frais imaginaires. Comme le concours est bidon, la victime ne recevra aucun de ces "gains" après avoir payé les faux frais.

Les victimes peuvent aussi être sollicitées pour participer à un concours ou à une loterie avec des prix astronomiques et on leur dit qu'elles peuvent augmenter leurs chances en payant pour des tactiques secrètes ou pour des tirages supplémentaires. Le seul résultat, cependant, sera que la victime se fera escroquer de l'argent.

Pour éviter de perdre votre argent durement gagné à cause de telles escroqueries, vous pouvez activer un filtre anti-spam, qui devrait empêcher la plupart de ces courriels frauduleux de se retrouver dans votre boîte de réception. Si certains de ces courriels passent entre les mailles du filet et que vous savez que vous n'êtes pas inscrit à un concours ou à une loterie, ignorez-les et marquez-les comme spam. Toutefois, si vous souhaitez quand même les lire, vous devez être attentif aux signes que nous avons mentionnés précédemment, comme les frais supplémentaires pour réclamer votre prix ou vos gains. Vous pouvez également rechercher la société ou le promoteur qui prétend être à l'origine dudit concours ; si ce n'est pas légitime, vous trouverez soit peu ou pas d'informations à leur sujet, soit des plaintes de victimes tombées dans leur piège.

Escroqueries fiscales

Ces escroqueries se rencontrent surtout - mais pas seulement - pendant les saisons fiscales respectives dans les différents pays. Cependant, les cybercriminels n'utilisent pas une méthode uniforme ; ils recourent plutôt à plusieurs types de fraude fiscale. L'une des tactiques les plus courantes consiste à utiliser des courriels d’hameçonnage pour se faire passer pour l'administration fiscale locale, par lesquels ils tentent d'obtenir de leurs victimes des informations personnelles et financières sensibles qu'ils peuvent utiliser pour commettre des fraudes financières et d'identité. Les escrocs qui se cachent derrière ces attaques peuvent essayer de vous tromper en prétendant que vous avez fait une erreur lors de la déclaration d'impôts, ou utiliser des tactiques d'intimidation et des menaces en prétendant que vous avez une facture fiscale en souffrance ou que vous serez confronté à des pénalités si vous n'agissez pas rapidement.

Il existe de multiples façons de se protéger. Si vous recevez un courriel prétendant provenir de votre administration fiscale, le moyen le plus simple de vérifier s'il est bien réel est de contacter directement votre administration fiscale pour vérifier si le courriel a été envoyé par elle ; un signe révélateur pourrait être que vous recevez une notification concernant une déclaration d'impôt que vous n'avez pas déposée. Si vous recevez un appel suspect, parsemé de menaces, exigez le nom et l'identification de l'agent, et vérifiez à nouveau auprès des autorités compétentes. Il est à noter qu'un véritable agent n'utiliserait probablement aucun type de menace et se contenterait de vous informer de toute erreur de votre part.

Escroqueries à l'investissement

Les escroqueries à l'investissement sont généralement connues pour leurs promesses de profits élevés et de retours rapides, ou pour leurs conseils "certifiés" qui vous feront gagner d'énormes sommes d'argent. Bien que les offres varient en fonction de la manière dont vous vous enrichirez et du rendement de votre investissement, le message clé reste le même : multipliez votre investissement rapidement et facilement. Les fraudeurs utilisent diverses stratégies pour escroquer leurs victimes, comme la pyramide de Ponzi, les appels téléphoniques, ou les ventes surcotées.

Quelle que soit la ruse que les escrocs tentent d'utiliser, ils commencent généralement par ouvrir une voie de communication, par exemple par courrier électronique. Les fraudeurs vous vanteront leurs mérites en vous offrant la possibilité de décupler votre investissement initial, ou ils peuvent se faire passer pour un représentant d'une véritable société d'investissement ; autrement, l'investissement peut être réel mais les bénéfices jamais versés. Dans tous les cas, les seules personnes qui s'enrichiront grâce à ce système seront les criminels.

Tout d'abord, il est prudent de se rappeler qu'il n'existe pas d'investissement garanti ou de méthode qui vous permette de gagner de l'argent facilement. Si une offre de ce type vous parvient et suscite votre intérêt, vous devez absolument l'examiner en vous renseignant sur l'offre et la société qui y est associée. Même si l'investissement et la société s'avèrent tous deux réels, vous devez également vérifier l'identité de la personne qui vous propose l'opération.

Enseignements à retenir

Malheureusement, les activités cybercriminelles ne vont pas disparaître de sitôt. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en restant vigilant, en vérifiant toujours toutes les informations disponibles et en faisant preuve de vigilance, vous pouvez repérer les escroqueries à des kilomètres à la ronde. Pour paraphraser un proverbe russe bien connu, ne faites confiance qu'après avoir vérifié.