Occitanie - Le CRTL relance une série de webinaires consacrés à un tourisme en pleine transition.

Avec « Les Têtes chercheuses 2021», le CRTL relance une série de webinaires consacrés à un tourisme en pleine transition

Surfant sur la dynamique des débats qui ont eu lieu lors des « 2èmes rencontres Tourisme Universités Ecoles Lycées » en décembre dernier, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL) animera, tout au long du 1er semestre 2021, une nouvelle série de six webinaires thématiques interrogeant sur les grandes mutations du tourisme pour les années à venir.

Initiées en 2020, lors d’une première session de webinaires[1] suivis par plusieurs centaines d’internautes, les « Têtes Chercheuses » reviennent en 2021 pour un second cycle mensuel d’échanges et de regards croisés entre professionnels du tourisme d’Occitanie, experts et universitaires.

Partant du principe que "réfléchir ensemble aujourd’hui, c’est être prêts pour demain", le CRTL a souhaité animer, en partenariat avec les Universités d’Occitanie, des rencontres virtuelles qui donneront la parole, pour chaque session, à un chercheur d'Université, une personne ressource du CRTL sur la thématique abordée et un acteur socio-professionnel qui apportera son témoignage sur sa vision du tourisme en Occitanie.

Six rendez-vous thématiques ouverts aux Institutionnels du tourisme, aux acteurs de l'enseignement[2] et aux entreprises privées intéressées sont ainsi programmés :

Jeudi 11 février à 16h00 Analyse Economique du tourisme

Jeudi 18 mars à 16h00 Tourisme et approche territoriale du développement

Jeudi 1er avril à 16h00 Le développement durable pour un tourisme en transition

Jeudi 6 mai à 16h00 Nouveaux métiers, nouvelles formations

Jeudi 3 juin à 16h00 Clientèle de proximité et clientèle étrangère

Jeudi 1er juillet à 16h00 La gouvernance du Tourisme.

Marc Pons, Directeur du centre d’études de la neige et de la montagne d’Andorre interviendra aux côtés d’un Universitaire de l’Université Paris 1 lors du 1er volet de ces webinaires animés par Dominique Thillet, Directeur du Pôle Information, Etudes et Observation du CRTL.

Les têtes chercheuses s'inscrivent dans le cadre de la programmation globale des webinaires du CRTL avec les WEB Qual et les WEB innov.

