Cahors - Elagage des platanes boulevard Gambetta.

La Ville de Cahors et le Grand Cahors vont procéder à une campagne d’élagage des platanes du boulevard Gambetta du lundi 15 février au vendredi 26 février.

Sécurité des personnes et des biens.

Pour assurer la sécurité des personnes et des biens, il convient d’effectuer une taille qui limite les risques de chutes de branches pouvant entraîner des blessures sur les personnes ou causer des dégâts matériels sur les véhicules, les immeubles et les biens publics. Les

derniers travaux d’élagage sur les 132 platanes du boulevard remontent à 2012.

Aujourd’hui, la taille est indispensable pour que le gabarit des arbres ne vienne pas obstruer la signalisation routière, cacher les feux tricolores et diminuer l’efficacité de l’éclairage public. L’élagage d’un platane nécessite une intervention comprise entre 2 et 3 heures.

Stationnement et circulation

Du 15 au 26 février, le stationnement sera interdit, par tronçon, sur le boulevard Gambetta.

Il sera de nouveau possible au fur et à mesure de l’avancée du chantier.

Lorsque les travaux d’élagage se dérouleront sur la partie haute du boulevard, une déviation sera mise en place dans le sens de la montée par les rues Caviole et Émile-Zola. Dans la partie basse du boulevard, le sens de la circulation ne sera pas impacté.

Le pont Louis-Philippe sera fermé à la circulation le jeudi 25 et vendredi 26 février.

Patrimoine arboré

Tout au long de l’année, la Ville de Cahors assure la surveillance du patrimoine arboré, le remplacement des arbres dépérissant et l’installation de nouvelles plantations. Et si le cycle de vie d’un arbre est identique en milieu naturel et en milieu urbain, les contraintes

spécifiques urbaines exigent un accompagnement attentif et un élagage régulier.

Pourquoi élaguer les arbres est indispensable ?

Un arbre poussant en milieu urbain est exposé à des stress environnementaux qui agissent directement sur sa croissance. La taille est indispensable pour conserver un gabarit limitant les contraintes sur l’environnement urbain. L’élagage est également nécessaire pour assurer

le maintien de l’arbre.

Un élagage approprié aide à la suppression des branches mortes ou malades ; il diminue le frottement des branches, élimine les risques de déchirures et assure la sécurité des personnes et des infrastructures situées à proximité.

