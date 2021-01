France - La question animale n'est plus un tabou !

Si la loi contre la maltraitance animale présente d’indéniables avancées, celles-ci restent très insuffisantes et ne répondent que faiblement aux exigences des citoyens et aux souffrances inacceptables que subissent les animaux chaque jour.

La loi votée cette semaine comporte des améliorations significatives concernant les animaux dits de compagnie, les animaux sauvages détenus en captivité ou élevés pour la fourrure, la législation en termes de maltraitance, ainsi que l’apparition de l’enseignement de l'éthique lors du Service national universel.

Nul doute que la création du Parti animaliste et ses scores remarqués aux dernières élections, ainsi que le travail acharné des associations, ont poussé les parlementaires à commencer à s’emparer de la question animale. Après avoir accordé de nombreuses faveurs aux chasseurs et éleveurs, il était temps que le gouvernement prenne un peu en compte la souffrance animale !

Malgré cela, nous déplorons que des pans entiers de la protection animale aient été ignorés, et ce, à dessein. L'élevage, l'abattage, la corrida, l'expérimentation animale, la chasse, y compris la chasse à courre si décriée, sont autant de sujets passés sous silence. Les grands oubliés : les 1,1 milliard d’animaux élevés et abattus chaque année dans notre pays dans d’extrêmes souffrances, alors même que 85 % des Français demandent l’interdiction de l’élevage intensif et la fin de l’abattage sans insensibilisation.

Il est donc indispensable de rester mobilisés pour les animaux : Parti animaliste continuera avec détermination à défendre les animaux et à s'opposer à ce que les lobbies et leurs élus complaisants confisquent le débat public. Redonner la parole aux citoyens sera un enjeu essentiel lors des élections à venir, le Parti animaliste en fera un de ses axes de campagne.

Découvrez le site du Parti animaliste

La rubrique « LIBRE EXPRESSION » des sites propriétés du Groupe ACTU direct est une faculté offerte aux personnes physiques ou morales étrangères à notre site pour publier des textes sous leur seule responsabilité.

Nos sites offrent ainsi un espace de libre propos pluriel qui contribue au débat ouvert à toutes les expressions.

Ces textes n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent ni la pensée, ni la ligne éditoriale de nos sites ou de ses responsables.