Argeles-sur-Mer - Festival les déferlandes 2021, découvrez les premiers artistes !

Les déferlandes auront lieu du 7 au 10 juillet 2021, dans le Parc du château de Valmy à Argelès-Sur-Mer.

Ils ont déjà répondu présents :

SUM 41 - MERCREDI 07 JUILLET 2021 :

Le groupe mythique nous fait l’honneur de sa visite à Argelès-sur-mer pour un concert qui promet du bon rock qui décoiffe. Après quelques années sombres, Deryck Whibley a écrit le dernier album « Order in Decline » sorti l’été 2019, très bien accueilli par la critique.

Du pop punk au départ en allant désormais vers des styles tels que le heavy métal, le punk rock et le hard rock, le groupe promet aux festivaliers un concert qui envoie !

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS - JEUDI 08 JUILLET 2021 :

Des tournées internationales à guichets fermés, des disques d’or et de platines ainsi qu’un grand nombre d’apparitions dans les médias ont fait de Ben Harper une authentique star mondiale.

Une soirée avec Ben Harper & The Innocent Criminals au Déferlantes, c’est forcément un moment magique.

JEAN-LOUIS AUBERT - JEUDI 08 JUILLET 2021 :

Quelle joie de recevoir cette icône de la scène française au Déferlantes ! Après plusieurs années avec Téléphone puis Les Insus, il revient avec les Sculpteurs de Vent pour partager ses chansons si familières et ses tubes emblématiques. De quoi mettre une ambiance rock à Aubiry !

SIMPLE MINDS - JEUDI 08 JUILLET 2021 :

Le groupe célèbre 40 années iconiques dans la musique en se lançant dans une tournée mondiale en 2020. Ils remplissent les stades du monde entier, donc l’ambiance risque d’être électrique dans le Vallespir !

NINHO - MERCREDI 07 JUILLET 2021 :

Il a cette capacité à transformer un bon titre en tube ultra populaire. Il est devenu en quelques années l’artiste le plus sollicité du milieu du rap. Ninho est aujourd’hui en haut de sa colline, et enflammera sans nul doute le parc de Valmy.

La tournée de Ninho remplit tous les Zénith de France !

ANGÈLE - VENDREDI 09 JUILLET 2021 :

Artiste féminine n°1 en France !

Avec plus de 800 000 exemplaires vendus de son premier album «Brol», Angèle est indéniablement l’icône pop de l’année. Pur produit de son époque, elle transcende les clivages musicaux, vestimentaires, sociaux et ethniques. Nul doute que le décor qu’offre le festival soit merveilleusement bien assorti à la jeune artiste.

ROMÉO ELVIS - VENDREDI 09 JUILLET 2021 :

Sincère, déchiré et vibrant, Roméo Elvis a, au même titre que sa soeur, marqué l’année. Artiste belge le plus streamé sur les plateformes d’écoute en ligne, son show est aussi surprenant et jouissif que son album. La température risque de monter de quelques degrés à Aubiry ce soir là !

SOPRANO - SAMEDI 10 JUILLET 2021 :

Artiste masculin n°1 en France !

C’est l’année de tous les records pour Soprano ! Une tournée à guichets fermés de plus de 100 dates avec 5 stades dont deux Orange Vélodrome complets. Plus de 800 000 spectateurs heureux à travers la France, la Belgique et la Suisse. Un album certifié diamant dont la réédition vient tout juste de sortir.

Soprano vous donne rendez-vous pour enflammer Aubiry avec comme mots d’ordre, fête, amour et paix! N’hésitez plus et venez vivre la Cosmopolitanie avant qu’il ne soit trop tard.

NEMIR - SAMEDI 10 JUILLET 2021 :

L’enfant du pays à domicile ! Nemir a la voix joueuse, un tantinet éraillée et ses chansons sont influencées par les ruelles étroites de son quartier Saint Jacques. Bousculant rap et chanson, il s’attire les faveurs du grand public comme celles des fans de rap. Après plusieurs EP et de multiples collaborations (Nekfeu, Alpha Wann, Deen Burbigo, Gros Mo, …) Nemir a présenté son premier album, toujours aussi accessible, populaire et enthousiasmant, qu’il défend sur scène avec ses musiciens.

"Les Déferlantes sont nées dans le Parc du château de Valmy en 2007. Créer un festival était un rêve, le voir grandir un immense bonheur. Année après année, les Déferlantes ont rassemblé toujours plus de festivaliers. A Valmy, nous avons accueilli des artistes, des groupes toujours plus prestigieux, français et internationaux.

Mais nous sentions que les Déferlantes devenaient victimes de leur énorme succès.

Nous avons pris le temps de la réflexion pour améliorer l’accueil, la sécurité, favoriser le plaisir partagé du public. Aujourd’hui nous sommes arrivés au terme de ce que nous pouvions produire dans le parc de Valmy. Nous avons entamé la recherche d’un autre site, plus approprié aux attentes des festivaliers et des artistes.

Ce fût long et complexe. Et puis Le château d’Aubiry s’est présenté, comme une évidence.

Nous souhaitons sincèrement remercier la municipalité d'Argelès-sur-mer qui nous a accueillis, grandement aidés durant toutes ces années. Nous souhaitons remercier le Château de Valmy ainsi que les propriétaires, la famille Carbonnell, tous les hébergeurs et commerçants d’Argelès-sur-mer pour leur soutien et leur bienveillance.

Une nouvelle histoire des Déferlantes va maintenant commencer au château d’Aubiry.

Le château d’Aubiry est aujourd’hui plus adapté pour accueillir, dans le respect des normes de sécurité et de confort, un large public. Il correspond aux exigences des artistes et des techniciens. Plus pratique, plus fonctionnel pour notre équipe et les bénévoles, plus convivial pour nos partenaires.

Nous remercions les propriétaires du château Olivier et Mélany De Pra, Michel Coste, maire de Céret -avec l’équipe municipale- et de la communauté des communes du Vallespir et Fabrice Lorente, président du premium club pour avoir rendu possible cette rencontre, ce nouveau souffle.

L’esprit, l’âme du festival ne changent pas. Nous sommes heureux d’ouvrir ensemble cette nouvelle ère des Déferlantes." David Garcia, directeur du festival