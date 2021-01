Hérault - Les polygones de Béziers et Montpellier et Odysseum devraient fermer leurs portes Dimanche soir !

Selon les directives sanitaires énoncées ce Vendredi 29 janvier a 20h30 par le premier ministre Jean CASTEX, les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés devront fermer leurs portes à partir de Dimanche soir et jusqu'a nouvel ordre.

Sous réserve de confirmation par la préfecture de l' Hérault dans les heures qui viennent, dans notre département Héraultais, à minima trois centres commerciaux semblent être concernés par cette mesure:

Le Polygone de Béziers (40 000 m2)

Le Polygone de Montpellier (42 000 m2)

Odysseum (42 680 m2)

Si cette information était corroborée par une décision préfectorale ce serait un coup dur pour les commerces de ces zones d'activité.

Les autres informatiosn révélées à l'issue de cette conférence de presse surprise :

- La France va fermer dès dimanche ses frontières aux pays extérieurs à l'UE, "sauf motif impérieux", afin d'essayer de freiner la propagation de l'épidémie due au coronavirus.

- Un test PCR négatif sera demandé pour toute entrée en France en provenance d'un pays de l'UE, à l'exception des travailleurs transfrontaliers. Dès dimanche, les déplacements en provenance et en direction des territoires ultramarins seront interdits, sauf motifs impérieux.

-Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés, "c'est-à-dire ceux qui favorisent le plus de brassage", seront fermés dès dimanche.

En outre, à partir de lundi, les jauges de fréquentation "seront renforcées dans toutes les grandes surfaces".

" Nous pouvons encore nous donner une chance d'éviter le confinement ", a estimé M. Castex, même si la question "se pose légitimement" compte tenu des récentes données et en raison d'un "fort risque d'accélération" de l'épidémie.

Illustration : Images d'archive Inauguration du Polygone Béziers en Septembre 2010