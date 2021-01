Occitanie - Le 4 février 2021, découvrez les entreprises qui innovent en Occitanie !

« L’Occitanie a d’incroyables innovations »

Le 4 février 2021, découvrez les entreprises qui innovent en Occitanie

Remise des prix du concours régional Les Inn’Ovations à partir de 18h00

Le concours régional Les Inn’Ovations récompense chaque année les projets les plus innovants d’Occitanie. Organisé par l’agence AD’OCC pour la Région Occitanie, il est financé par cette dernière et des partenaires privés : Altitude Infrastructure THD, BNP Paribas et EDF. Le 4 février prochain, découvrez les parcours d’innovation des 7 entreprises lauréates du concours 2021, lors de la 40ème cérémonie des remises des prix, diffusée en direct de 18h00 à 19h30, depuis le site Occitanie Innov.

L’objectif du concours

Valoriser et récompenser les entreprises de la Région qui innovent,

sensibiliser par l’exemple : l’innovation concerne tous les types d’entreprises, de tous secteurs jusqu'aux plus traditionnels, dans tous les territoires et sous toutes formes : produit, process, services, organisation,

découvrir de nouveaux projets innovants ou suivre l’évolution des projets accompagnés.

Comment ça marche ?

Avec une dotation globale de 180 000€, les jurys du concours Les Inn’Ovations est composé d’une centaine d’experts régionaux (accompagnateurs de l’innovation, entreprises dont les lauréats 2020, laboratoires de recherche, pôles et clusters, territoires, sponsors du concours et équipes en charge de l’innovation de la Région Occitanie et de l’agence AD’OCC), qui se sont réunis début décembre 2020 pour sélectionner les candidats, à partir des critères suivants :

caractère de l’innovation, percée technologique et étendue du champ d’application couvert par l’innovation ;

description de la stratégie d’accès au marché ;

retombées économiques régionales, nationales ou internationales actuelles ou envisagées ;

coopération induite entre les milieux académiques et économiques ;

pertinence de la candidature par rapport à sa catégorie.

Les lauréats 2021

Sélectionnés parmi 227 dossiers issus des 13 départements de la région pour cette 40ème édition du concours les Inn’Ovations (207 l’an dernier), les lauréats 2021 partageront 180 000 € de dotation, financée par la Région Occitanie (150 000 €) et les sponsors du concours : Altitude Infrastructure, BNP Paribas et EDF.

La dotation est répartie entre 7 catégories et le Grand prix du jury