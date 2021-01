Toulouse - EDF commerce Sud-Ouest vient de remettre 1000 € à l'association Hôpital Sourire.

Entreprise engagée et solidaire sur son territoire, EDF Commerce Sud- Ouest œuvre en faveur des publics les plus fragiles et accompagne les actions des associations solidaires. Un chèque a été remis ce jeudi matin à l’association Hôpital Sourire, à l’Hôpital des Enfants du CHU de Toulouse.

À l’occasion de la Semaine de l’Innovation, un challenge réunissant quelque 700 salariés d’EDF Commerce Sud-Ouest au mois de novembre à Toulouse, l’équipe victorieuse s’est vue proposer de remettre la somme de 1000 euros à l’association de son choix.

Les collaborateurs d’EDF Commerce Sud-Ouest ont souhaité que ce don puisse aider les enfants hospitalisés, et leur choix s’est porté naturellement vers Hôpital Sourire. Créée en 1995, l’association œuvre dans un but exclusif d’assistance, de bienfaisance et d’aide aux enfants malades accueillis au CHU de Toulouse et en Midi- Pyrénées.

Les 1 000 euros serviront à l’achat de boîtes à histoires qui sont mises à disposition dans les chambres des enfants.

La remise du chèque s’est déroulée jeudi 28 janvier à l’Hôpital des Enfants du CHU de Purpan, en présence de Béatrice Feron, Directrice du département Appui aux Opérations EDF, de Sandrine Viguier, Directrice de l’Hôpital des Enfants, de Marie-Claude SUDRE, la Vice-Présidente d’Hôpital Sourire et du Professeur Isabelle Claudet, Directrice médicale du pôle enfants.

