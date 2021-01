La Grande-Motte - Le centre de vaccination ouvre ses portes pour sa deuxième semaine d'activité.

[Centre de vaccination]‍

Le centre de vaccination de La Grande Motte ouvre ses portes pour sa deuxième semaine d'activité et une explication à la population s'impose.

En effet, si la semaine dernière, le centre a ouvert 3 jours d'affilée, entre mercredi et vendredi, et a permis la vaccination de 152 personnes considérées comme fragiles, demain sera le seul jour d'ouverture du centre cette semaine avec uniquement 48 doses reçues. Cette situation peut être mal comprise et entraîner frustration et mécontentement chez les habitants du territoire qui attendent légitimement d'être vaccinées contre la Covid-19.

️ Seulement, si la Ville, par l'intermédiaire de son maire Stéphan Rossignol, a souhaité ouvrir ce centre, et que cette ouverture a été validée par l’État, l'approvisionnement en doses de vaccin incombe aux autorités sanitaires, en l'occurrence l'Agence Régionale de Santé. C'est donc celle-ci qui décide, en fonction du stock national et régional, du nombre de doses attribuées à chaque centre de vaccination.

La semaine dernière c'était 152, cette semaine ce sera 48, la semaine prochaine...

Néanmoins, malgré les difficultés, malgré les retards à l'allumage rencontrées par l’État, le maire se félicite de l'ouverture du centre qui constitue un réel service sanitaire de proximité permettant ainsi de protéger les personnes fragiles de la population Grand-Mottoise comme de celle du Pays de l'Or, puisqu'un seul centre de vaccination est ouvert sur ce territoire.

Le centre de La Grande Motte, monté et administré avec l'aide du personnel communal et du personnel soignant, démontre toute son efficacité, grâce à une prise en charge minutieuse et bienveillante des bénéficiaires. Celui-ci s'avèrera donc en capacité d'accueillir des centaines de personnes chaque semaine dès que cela sera possible, c'est à dire dès que le nombre de doses attribuées le permettra.

En attendant, continuez de prendre rendez-vous pour vos créneaux de vaccination soit sur www.doctolib.fr soit via le numéro régional de réservation au 08 09 54 19 19.