Occitanie - La Région agit pour répondre aux besoins immédiats des jeunes et faciliter la reprise.

Carole Delga : « Face au prolongement de la situation sanitaire, la Région agit pour répondre aux besoins immédiats des jeunes et faciliter la reprise»

La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 perturbe fortement l'année universitaire 2020/2021 et impacte directement les 256 000 étudiant.e.s que compte l'Occitanie, en particulier les plus fragiles.

Face à cette situation inédite, la Région s'est mobilisée dès le début de la crise sanitaire afin de répondre à leurs besoins en apportant un soutien matériel, alimentaire, psychologique et sanitaire.

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a présenté mercredi lors d'une conférence de presse, aux côtés de la vice-présidente régionale en charge de l'enseignement supérieur Nadia Pellefigue, un 1er bilan des actions régionales en faveur des étudiant.e.s et a annoncé de nouvelles mesures portant notamment sur le pouvoir d'achat et l'accès au dépistage.

Carole Delga Présidente de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée :

"Isolés, démunis et souvent fragilisés moralement par les mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, de nombreux étudiants se trouvent actuellement en grande détresse. En brisant les liens sociaux, affectifs et éducatifs, en isolant les jeunes, cette crise met en péril leur santé mais également leur avenir avec un vrai risque de décrochage scolaire. Notre rôle est plus que jamais de trouver des solutions concrètes pour répondre à leurs besoins et éviter qu’à la crise sanitaire, s’ajoutent des drames humains. Je refuse que cette génération soit victime de la situation exceptionnelle que nous traversons et renonce à ses ambitions.

En réponse à ce contexte, la Région Occitanie s’est déjà pleinement mobilisée en fournissant des ordinateurs portables et des clés 4G aux universités pour permettre de réduire la fracture numérique, particulièrement pour les étudiants les plus en difficulté, et en fournissant des produits frais et locaux à ceux pour qui se nourrir est devenu une difficulté au quotidien. Face au prolongement de la situation sanitaire, la Région agit pour répondre aux besoins immédiats des jeunes et faciliter la reprise.

Elle va ainsi amplifier son action dans les semaines à venir, en renforçant notamment les dispositifs d’accompagnement psychologique, en lien avec les universités et les CROUS. Avec la mise en place d'équipements pour le dépistage salivaire EasyCov au sein des centres de soins universitaires avant fin janvier, qui viendront compléter les actions Proxitest, mon souhait est aujourd’hui d’accompagner et de faciliter le retour en cours d’une partie des étudiants.

Car nous le savons, l’accès au dépistage est la clef pour permettre la mise en œuvre au sein de nos établissements d’enseignement supérieur de la chaine de prévention Tester-Alerter-Protéger pour éviter la propagation du virus. Et parce qu’en raison de la crise, beaucoup de jeunes ont perdu le petit boulot qui leur permettait de payer leurs études, de faire leurs courses ou de financer leurs loisirs, la Région va proposer rapidement 300 jobs étudiants dans ses services et dans les lycées et va également mobiliser les acteurs économiques et les collectivités, sur l’ensemble du territoire, pour amplifier la démarche."

Crédit Photo : Région Occitanie / Romain Saada