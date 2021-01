Occitanie - Cinq régions françaises vont faire le pari de l'électrique pour leurs TER.

Cinq régions françaises vont faire le pari de l'électrique pour certaines TER. PACA et Occitanie en font partie.

5 régions françaises dont l'Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur se lancent dans une expérimentation. Avec la SNCF et le constructeur Bombardier, elles s'apprêtent à faire rouler des TER propulsés par des batteries. Objectif : réduire encore les émissions de carbone.

Une autonomie de 80 kilomètres

Le projet sera mis sur les rails dès la fin de cette année 2021. Le moteur diesel d'une première rame va être déposé et remplacé par des batteries au lithium qui offriront une autonomie d'au moins 80 kilomètres. Elles pourront être rechargées quand le train roulera sur une ligne électrifiée ou quand il freine. Parmi les liaisons où les rames circuleront, dans la région Nîmes-Le-Grau-du-Roi et Marseille-Aix. Les tests de validation sont prévus en 2022 pour une mise en service l'année suivante. Un investissement de 38 millions d'euros pour verdir un peu plus le ferroviaire français et abandonner à terme le diesel qui représente encore un quart du parc TER. La SNCF et les régions parient aussi sur d'autres altenatives comme l'hydrogène, le biogaz ou l'hybride.

