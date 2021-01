Hérault - Covid-19 : Les masques du Département de l'Hérault vous protègent

Covid-19 : Les masques du Département de l’Hérault vous protègent

Le Département offre des masques d’excellente qualité, ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

Les masques en tissu industriel lavables et réutilisables offerts par le Département de l’Hérault font partie de ceux qui vous protègent le mieux. Leur efficacité de filtration des projections émises dépasse les 90%. Depuis le 16 avril dernier, 2,5 millions de masques ont été commandés par le président du Département Kléber MESQUIDA pour que tous les Héraultais.es puissent disposer des masques qui protègent véritablement.

La mise en garde de Laurent Pietraszewski, secrétaire d’Etat, contre les masques artisanaux, ne concerne pas les masques fournis par le Département. Ces masques répondent aux normes Afnor, qui garantissent les exigences de fabrication et de performance pour diminuer les risques de transmission du virus. Ils sont qui plus est fabriqués en France.

Des masques lavables et réutilisables :

Sur les étuis de ces masques, un sticker collé sur l’emballage précise le nombre de lavages pour lequel les masques ont été testés. Des tests successifs sont opérés, permettant d’assurer parfois un plus grand nombre de lavages. En cas d’indications différentes, c’est bien le nombre le plus grand de lavages qu’il convient de prendre en compte. Au fur et à mesure des tests, les résultats peuvent être revus à la hausse.

Pour rappel, le masque se lave à 60°C sur un cycle de 30mn minimum.