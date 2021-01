Montpellier - Les étudiants doivent revenir sur les campus ! La LPR doit être abrogée ! Des moyens pour l'enseignement et la recherche !

Ce jour des milliers d'étudiants ont défilé dans les rues partout en france (600 à Montpellier), dans le cadre d'une journée appelée par les fédérations de l'éducation nationale et du supérieur.

Aux côtés des organisations syndicales présentes, dont FO, étudiants et enseignants ont manifesté ensemble dans des conditions difficiles pour exiger que soit mis fin à cette aberration de l’enseignement en distanciel.

Aberration car les étudiants sont en décrochage massif et mettent en péril leur année et leurs études.

Aberration car la ministre ne semble pas prendre la mesure du drame qui est en train de se jouer, ne semble pas chercher de solution, elle qui a utilisé toute son énergie pour faire passer la réforme LPR dont personne ne voulait et dont personne ne veut.

Aberration car au lieu de permettre le retour des étudiants, le président a proposé un "chèque psy" !

Les personnels et les étudiants demandent la réouverture des universités.

Aussi, FO ESR rappelle ses revendications :

Non au distanciel !

Abrogation de la LPR, défense des statuts, non aux chairs juniors et aux CDI de missions scientifiques !



FO ESR 34 profite de l'occasion pour rappeler son attachement aux libertés démocratiques et son rejet des textes liberticides à l'étude en ce moment, et soutien les collègues qui souhaiteraient participer aux manifestations, ce samedi 30 janvier, pour le retrait de la Loi de Sécurité Globale.