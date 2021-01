Occitanie - Malgré la crise, l'Occitanie reste attractive...

ECONOMIE : MALGRE LA CRISE, L’OCCITANIE RESTE ATTRACTIVE…

En 2020, 58 projets d’implantations ont été détectés puis accompagnés par l’agence AD’OCC pour le Région Occitanie. A la clé : la création de 1 081 emplois. 42 entreprises étrangères à notre région ont fait le choix de l’Occitanie pour s’implanter auxquelles il faut rajouter 16 entreprises régionales qui ont poursuivi leur développement. Ce travail est la concrétisation de 500 projets détectés, qualifiés et traités par AD’OCC en 2020.

Pour Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et présidente d’AD’OCC :

« Les orientations de la Région Occitanie pour soutenir l’attractivité des territoires ont vu leurs effets en 2020. Car, malgré la crise sanitaire, 58 projets d’implantation se sont réalisés. Ce qui permet de créer des emplois, d’acquérir de nouvelles compétences et de voir nos territoires revivre ».

La moitié de ces 58 projets d’implantations détectés puis accompagnés par l’agence se sont implantés sur les territoires ; l’autre moitié dans les deux métropoles Toulouse et Montpellier.

La majorité de ces projets relèvent de l’attractivité, c’est-à-dire l’implantation de nouvelles entreprises, françaises ou étrangères, sur le territoire régional. Elles sont 42 à avoir fait le choix de s’implanter dans la région Occitanie qui est, en 2019, dans le top 3 des régions pour l’accueil d’investissements internationaux. 16 projets sont issus de la croissance des entreprises régionales (recherche d’un second site, déménagement-développement, etc.)

Ce travail est la concrétisation de 500 projets détectés, qualifiés et traités sur l’année 2020 par l’agence AD’OCC pour la Région Occitanie. D’autres projets sont en cours de finalisation, notamment sur les départements de l’Aveyron et l’Ariège.

AD’OCC propose une offre de service complète « invest package » aux investisseurs étrangers ou aux entreprises françaises qui ne connaissent pas notre région. Par ailleurs, toute entreprise à la recherche de terrains ou de locaux peut s’adresser à l’agence qui s’appuie sur les équipes de ses antennes territoriales pour proposer une offre au plus près du cahier des charges.

En savoir + : https://www.agence-adocc.com/services-adocc/implantation/

EXEMPLES DE PROJETS REALISES EN 2020 DANS LES OZE

Les autocars Pons ont choisi la OZE Michel-Chevalier (Hérault), près de Lodève et en bordure de l’A75 pour le développement de leur société, sur une parcelle de 7 800 m2. Ce site représente un investissement de 7 M€ pour une cinquantaine d’emplois. La zone accueille également l’entreprise Ondupack, qui a un projet d’extension sur la OZE et qui fabrique des cartons d’emballage. Le parc d’activités propose des lots de différentes tailles dont un macro-lot possible de 8 ha, et un immobilier collectif est en projet afin de proposer aux entreprises des ateliers à la location.

Le groupe Sobel installe son siège social dans l’ensemble immobilier « Castelpark », sur la OZE Nicolas-Appert à Castelnaudary (Aude). Le bâtiment de 1 400 m2 accueillera une vingtaine de collaborateurs à l’étage et des cellules, de 200 m² chacune, seront mises à la location pour des entreprises au rez-de-chaussée, dès le printemps 2021. Ce groupe (une centaine de collaborateurs) réalise entre autres des pieuvres électriques et l’activité est en croissance. Il envisage encore de futurs développements sur cette OZE.