La Grande-Motte - Le maire a remis officiellement un chèque de 3520 euros au profit du téléthon.

[Téléthon 2020]



Jeudi dernier, le maire a remis officiellement un chèque d'un montant de 3520 euros au profit du téléthon.

Entouré du conseiller municipal, Sergio De San Felix, des deux porteuses de projet Suzy Palu et Sandrine Crouzet, et de Francis Marie délégué pour le Téléthon, Stéphan Rossignol a salué une nouvelle fois la générosité des Grands-Mottois et le dévouement des bénévoles qui ont redoublé d'effort et d'inventivité cette année pour récolter des fonds au profit de la lutte contre les maladies dégénératives.



Un grand merci aux associations : Atlas Accueil, Dansons Maintenant, La Palanquée, Tennis Club, Rojo y Amarillo, Tarot Club, Anciens Combattants, Club des Aînés, Anciens d'Afrique du Nord et la SRGM. Ainsi qu'à Monsieur Lemoine , directeur de la maison de retraite Saint Louis du Golf et à Viviane, Yamina, Naziha et Elodie de la bibliothèque pour leur implication sans faille depuis plusieurs années et tout au long de l'année.