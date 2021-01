Narbonne - Renforcer l'attractivité de l'offre oenotouristique haut de gamme dans l'Aude.

La Banque des Territoires s’engage aux côtés du Groupe Domaine & Demeure pour renforcer l’attractivité de l’offre oenotouristique haut de gamme dans l’Aude.

La Banque des Territoires concrétise l’un des engagements de son plan de relance en faveur du secteur du tourisme en accompagnant le Groupe Domaine & Demeure dans l’acquisition et la réhabilitation de Château Capitoul (Narbonne), au travers d’une participation à l’augmentation de capital de la foncière oenotouristique St Pierre de Serjac.

Château Capitoul, datant du XIXème siècle et situé à côté du Massif de la Clape, plus vaste site naturel classé du Languedoc, jouit d’un emplacement remarquable dans un cadre naturel d’exception entre vignoble et littoral. Dernier projet développé par Domaine & Demeure, la réhabilitation et la valorisation du Château Capitoul suivra le principe signature du Groupe, qui repose sur la transformation de patrimoines viticoles d’exception en concepts touristiques et hôteliers haut de gamme autour de l’œnotourisme.

Fortement mobilisée auprès des secteurs particulièrement éprouvés par la crise, la Banque des Territoires participe à la relance du tourisme et concrétise cet engagement au bénéfice de territoires plus attractifs en investissant 1,27 M€ (49 %) de fonds propres et quasi-fonds propres, aux côtés de Domaine & Demeure (51 %), dans la SAS St Pierre de Serjac, société propriétaire des foncières oenotouristiques des châteaux Les Carasses (Aude) et St Pierre de Serjac (Hérault). Cette opération d’augmentation de capital a permis, le 30 octobre 2020, l’acquisition en état futur d’achèvement (VEFA) de l’ensemble immobilier oenotouristique du Château Capitoul.

Le projet d’hébergement et d’exploitation hôtelière haut de gamme du Château Capitoul prévoit l’aménagement de plusieurs suites, deux restaurants (l’un gastronomique et l’autre de type brasero), d’une cave à vins, d’un centre d’œnotourisme, d’un centre de séminaires et d’un spa Cinq Mondes. Icône de l’appellation La Clape, première appellation languedocienne à obtenir le statut de Grand Cru, Château Capitoul proposera à une clientèle haut de gamme un concept oenotouristique inédit favorisé par l’environnement culturel et viticole de la région. La fin des travaux est annoncée pour le printemps 2021.

Le groupe Domaine & Demeure, fondé en 2008, est détenu à 50 % par la société Palais d’Aramon, dirigée par Karl O’Hanlon, et à 50 % par la société Domaine Bonfils, viticulteurs depuis 1870 et propriétaires de 17 domaines et Châteaux répartis sur le Languedoc, Sud de la France, dont un dans le Bordelais.

La réhabilitation de domaines viticoles remarquables par leur qualité architecturale et leur cadre naturel d’exception est au cœur des ambitions du Groupe. Ces projets oenotouristiques emblématiques sont pensés avec la volonté de poursuivre une vision de développement durable et authentique.

« Des châteaux et des domaines viticoles rénovés et transformés en lieux oenotouristiques intimes et précieux qui conservent leur identité, leur beauté intrinsèque et leurs caractéristiques d’origine tout en étant parfaitement intégrés à l’environnement local – naturel, social, culturel et économique. Une mission inchangée depuis notre fondation », souligne Karl O’Hanlon, exploitant des Châteaux Domaine & Demeure.

« En contribuant à ce partenariat exclusif associant un groupe viticole familial réputé, Domaine Bonfils, et un exploitant expérimenté dans la valorisation touristique et hôtelière de châteaux viticoles, Domaine & Demeure, la Banque des Territoires s’inscrit dans la volonté du Plan Littoral 21 de renforcer l’attractivité de l’offre touristique, de revaloriser le patrimoine du littoral, et de développer le lien avec l’arrière-pays. » souligne Annabelle Viollet, directrice régionale Occitanie de la Banque des Territoires.