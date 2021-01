Europe - Contrat Rafale en Grèce : un jalon important pour la défense de l'Europe

Contrat Rafale en Grèce : un jalon important pour la défense de l’Europe

Le Président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, Christian Cambon, salue la signature aujourd’hui, en Grèce, du contrat d’achat de 18 avions de combat Rafale.

« L’attitude de la Grèce est exemplaire sur le plan de l’autonomie stratégique européenne » a déclaré Christian Cambon. « Il s’agit bien sûr d’un contrat important sur le plan économique, puisqu’il représente 2,5 milliards d’euros. Mais c’est surtout une étape marquante de la construction progressive d’une défense collective de l’Europe. Pour la première fois, un Etat membre de l’Union européenne équipe son armée de l’air de Rafale, ce qui ouvre des perspectives d’interopérabilité et d’efficacité opérationnelle sans précédent. »

Cette décision majeure de la Grèce illustre la qualité et la force de la relation entre nos deux pays. Le Sénat participe pleinement de cette convergence stratégique, puisque le Président Cambon a reçu aujourd’hui en entretien l’Ambassadrice grecque SE Mme Aglaia Balta et que la commission des affaires étrangères et de la défense tiendra une réunion commune avec son homologue du Parlement grec mardi 2 février.

