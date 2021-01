Clermont-l'Hérault - Clermont l'Hérault veut sortir de sa communauté de communes.

CLERMONT L'HÉRAULT VEUT SORTIR DE SA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Gérard Bessière est déterminé : il veut que sa commune, Clermont l'Hérault change de communauté de communes pour celle du Lodévois et du Larzac. Explications.

Clermont-l'Hérault menace de quitter la communauté de communes du Clermontais dont elle est la ville-centre. Pour cause d'incompatibilité avec les autres membres de l'Intercommunalité héraultaise. Le maire de Clermont Gérard Bessières juge que sa ville est tenue à l'écart des décisions et il menace donc de se retirer et de rejoindre la communauté de communes voisine du Lodévois et du Larzac. La démarche n'est pas simple mais elle a été engagée.

17 maires sur 21 sont contre Gérard Bessière

17 des 21 maires du Clermontais ont dénoncé dans un courrier la position du maire de Clermont-l'Hérault. Pour changer d'intercommunalité, il faudra l'accord des voisins du Lodévois et du préfet de l'Hérault. Gérard Bessière estime que le dossier pourrait être bouclé d'ici un an.