France - Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

Demain, mardi 26 janvier, les députés examineront en première lecture la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

A la lumière du Baromètre annuel IFOP / Fondation 30 Millions d'Amis rendu public aujourd'hui, découvrez pourquoi ces cessions s'ouvrent sous la pression de l'opinion des Français et les mesures attendues.

La 3ème vague du baromètre annuel « Les Français et le bien-être des animaux » mené par la Fondation 30 Millions d’Amis et l’Ifop* démontre que la protection animale prend de plus en plus d’ampleur au sein de la société et auprès de nos concitoyens. Principal enseignement de l’étude : les Français rejettent massivement les cirques avec animaux sauvages (72%, +5 vs 2019) et les delphinariums (69%, +5 vs 2019).

2020 sera-t-elle (enfin !) l’année du progrès en matière de protection animale en France ? C’est ce que souhaite une très large majorité de nos concitoyens interrogés par la Fondation 30 Millions d’Amis lors de son baromètre annuel « Les Français et le bien-être animal » mené avec l’Ifop. « Jamais la condition animale n’a occupé une place aussi importante dans le débat public. La protection des animaux est devenue un véritable enjeu de société, une préoccupation croissante chez la majeure partie des Français qui réclament des mesures fortes en leur faveur. Encore faut-il une véritable volonté politique ! », affirme Reha Hutin, Présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis.

Si les mesures qui doivent être prises pour améliorer le sort des animaux dans notre pays sont nombreuses et suscitent une véritable attente de l’opinion, les Français ne font absolument pas confiance à nos politiques pour agir : 75 % d’entre eux considèrent en effet que le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte la protection animale dans son action.

Une défiance très claire ! La pression est également très forte au niveau local : près de 6 personnes sur 10 (59%) confirment être prêts à voter pour un candidat engagé dans la protection animale lors des prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Un score élevé qui atteint même 78 % chez la jeune génération des 18/24 ans !

Sur les principales thématiques de protection animale, les attentes des Français sont – elles aussi – très nettes et pourraient facilement guider les décideurs publics dans leur action en faveur des animaux.