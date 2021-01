Toulouse - Précarité énergétique : signature d'un partenariat entre EDF/Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées

Afin d' accompagner leurs clients en difficulté, le Point Passerelle du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées et le Pôle Solidarité d'EDF Commerce Sud-Ouest ont décidé d'unir leurs compétences et moyens respectifs en signant une nouvelle convention de partenariat en faveur des personnes fragilisées.

Une perte d’emploi, une séparation, une maladie, un décès peuvent être à l’origine d’un isolement, d’exclusion sociale, de difficultés financières.

Les conseillères du Point Passerelle ont pour mission de rechercher et de mettre en place des solutions personnalisées auprès des clients du Crédit Agricole victimes d'un accident de la vie. Ainsi, a vu le jour l’idée de s’associer avec le pôle solidarité d’EDF Commerce Sud-Ouest afin de lutter contre la précarité énergétique.

Eric Labroue, directeur du département Collectivités et Territoires d’EDF Commerce Sud-Ouest, confirme « l’engagement d’EDF en faveur de ses clients pour que la facture énergétique n’aggrave pas les situations de fragilité ». De son côté, Pascal Duprat, directeur général adjoint du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, salue ce partenariat qui « complète notre dispositif de soutien Point Passerelle et offre la possibilité à nos clients de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour les aider à mieux rebondir dans ces moments de difficulté ».

Accompagner, soutenir, des engagements forts que portent la caisse régionale Nord Midi-Pyrénées et le Pôle Solidarité d'EDF Commerce Sud-Ouest sur notre territoire. Le dispositif de solidarité d’EDF s’articule autour de trois axes :

- Le conseil et l’accompagnement au quotidien des clients en situation de précarité énergétique en faisant notamment de la prévention sur les habitudes de consommation,

- L’aide au paiement avec le Fond Solidarité Logement et le dispositif du chèque Energie mis en place par les pouvoirs publics,

- La contribution à la rénovation de l’habitat.

Sur le territoire du sud-ouest, 24 conseillers et correspondants Solidarité EDF se mobilisent au quotidien aux côtés des travailleurs sociaux pour permettre aux plus démunis de bénéficier de soutiens financiers ou de facilités de paiement.

Le dispositif Point Passerelle du Crédit Agricole

En France, 36 caisses régionales ont développé le dispositif Point Passerelle pour répondre présent lorsque leurs clients rencontrent des difficultés. 82 Points Passerelle sont animés par 840 bénévoles, pour la plupart des administrateurs du Crédit Agricole, et 124 conseillers qui s’appuient sur de nombreux partenariats conclus avec des acteurs locaux (associations, collectivités, acteurs de l’économie sociale et solidaire…)

La mission principale du dispositif Point Passerelle porte sur l’accueil et l’écoute des personnes en difficulté face à un évènement de vie imprévu, comme la perte d’emploi, la perte d'un proche (conjoint, enfant), une séparation, la maladie.

« Chaque année, environ 150 clients de la caisse régionale Nord Midi-Pyrénées sont suivis dans ce cadre » précisent Sylvie Hernandez, conseillère dans les départements de l’Aveyron et du Tarn, et Nathalie Borderies, conseillère dans les départements du Lot et du Tarn-et-Garonne.