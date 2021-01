Pyrénées-Orientales - Changer d'air aux Orrys de Saint Pierre et profiter du confort de chalets de charme.

Changer d’air aux Orrys de Saint Pierre et profiter du confort de chalets de charme.

Cet hiver venez découvrir une région exceptionnellement riche en activités et en paysages spectaculaires en réservant aux Orrys de Saint Pierre.

A 1650m d’altitude, au pied des pistes, vous aurez comme jardin le massif du Cambre d’Aze, situé dans le parc naturel régional des Pyrénées Catalanes avec de nombreuses activités qui pourront animer vos journées.

Si vous êtes tout simplement en quête de tranquillité, le calme de la montagne vous ravira et les soirées au coin du feu ou dans le jacuzzi ou même la piscine finiront de vous relaxer dans votre chalet de charme Aux Orrys.

Nos chalets ont des capacités de 8 à 15 couchages, disposent tous d’un spa, d’une terrasse avec vue sur les sommets alentours et la plupart sont équipés d’un sauna et d’une salle de bain par chambre.

Chaque cuisine est totalement équipée pour vos moments en famille ou entre amis, du bois pour votre cheminée, l’accès au wifi, écran multimédia, parking privé… tout a été conçu pour votre plus grand bonheur Aux Orrys.

Pour un weekend ou une semaine, profitez de la diversité de la région et des nombreux domaines skiables, des spécialités culinaires aux accents catalans, le littoral roussillonnais à 1h30, l’Espagne à moins d’1h et l’Andorre à moins de 2h, des sites naturels classés, des monuments historiques, des bains d’eau chaude naturelle, de nombreux sites d’escalade et de via ferrata, du canyoning, du rafting…

Aux Orrys de saint Pierre – 66210 Saint Pierre dels Forcats

Réservation en ligne sur www.aux-orrys.com,

Plus d’infos sur nos réseaux :