Millau - Campagne de stérilisation des chats errants à Roquefort-Sur-Soulzon.

Campagne de stérilisation des chats errants À Roquefort-sur-soulzon en collaboration avec le refuge spa de millau (12).

La commune de Roquefort-sur-Soulzon, en collaboration avec le refuge SPA de Millau, a décidé d’organiser une campagne de stérilisation des chats errants afin d’en réguler la population. Des cages de capture seront déposées sur la commune à partir du 1er février.

Les chats capturés seront pris en charge par la SPA et amenés chez un vétérinaire afin d’être stérilisés et tatoués, avant d’être relâchés sur leurs lieux de capture. Une petite partie du dos sera tondue afin de repérer les chats déjà capturés.

Il est recommandé aux propriétaires de chats domestiques de les garder chez eux pendant la période de capture qui durera jusqu’au 15 mars environ.

La SPA rappelle à cette occasion que la divagation des animaux domestiques est interdite et leur identification obligatoire.

Si vous avez connaissance de colonies de chats sur la commune de Roquefort-sur-Soulzon, nous vous remercions d’en avertir le refuge de Millau.

CONTACT :

La SPA - Refuge de Millau

Route de Paulhe

12100 - MILLAU

05 65 61 26 27 – millau@la-spa.fr

www.la-spa.fr/millau