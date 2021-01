Lourdes - Pour un séjour neige pas comme les autres.

Idéalement située au cœur des vallées pyrénéennes, Lourdes est la destination parfaite pour découvrir la montagne autrement

Un enneigement exceptionnel … pour une saison d’hiver bien atypique. Si les remontées mécaniques restent désespérément fermées, les sommets pyrénéens se laissent pourtant explorer et invitent à vivre la montagne autrement.

Lourdes, Grand Site Occitanie, est la destination idéale pour qui souhaite profiter pleinement des sommets, mais également de la richesse d’un séjour culturel et détente sans contrainte.

Avec son offre d’hébergements incomparable et sa proximité avec les cimes, la ville s’impose comme une destination rêvée pour un séjour alliant nature, sport, culture, patrimoine et spiritualité.

A moins d’une heure de la ville, plusieurs stations de ski proposent, malgré la situation, de plonger en pleine nature, en famille ou entre amis. Découverte des villages de montagne, randonnée en ski de fond, balade en raquettes au fond des bois, et pourquoi pas en compagnie de lamas ?

Un séjour dans l’un des nombreux hébergements lourdais permettra de rayonner facilement dans la région, et découvrir chaque jour un nouveau sommet. De la location d’appartement à l’hôtel 5 étoiles, en passant par la résidence de tourisme, le gîte ou la chambre d’hôtes de charme, la sélection d’hébergements lourdais fera le bonheur de tous les vacanciers, qui souhaitent séjourner à prix-mini et tout confort.

Après avoir dévalé quelques pentes en luge, couru les bois en traineau à chien ou confectionné le plus beau bonhomme de neige, les trésors de Lourdes se découvrent sur un rythme doux. Le château fort, le cœur médiéval de Lourdes ou encore le Sanctuaire, accueillent le visiteur en quête d’émotions.

LOURDES, (PRESQUE) AU PIED DES PISTES

Les Hautes-Pyrénées possèdent plus d’un tiers des stations du massif pyrénéen. Des stations qui réunissent toutes les conditions pour offrir un séjour-neige inoubliable à moins d’une heure de route du centre de la cité mariale. Les domaines des vallées de Gavarnie proposent de multiples expériences inoubliables, dans des stations familiales, à taille humaine, au cœur de villages de montagne authentiques. https://www.valleesdegavarnie.com/hiver

MEME SANS REMONTEES MECANIQUES, DES EXPERIENCES NEIGE INOUBLIABLES !

Voici quelques-unes des activités proposées par les stations aux alentours de Lourdes

Balade accompagnée de lamas, à Hautacam

Le temps d’une après-midi, petits et grands pourront découvrir les paysages somptueux des montagnes pyrénéennes accompagnés par Tchupi, Tio, Nahual, ou Névé. Un moment magique et insolite, hors du temps, au plus près de la nature.

Balade en chien de traineau, à Barèges

Plus qu’une balade dans un décor époustouflant, c’est un véritable apprentissage de la conduite d’un traîneau tiré par les chiens que l’on peut expérimenter ! Sur le plateau du Lienz au-dessus de Barèges, tout un univers nordique attend les visiteurs. Calme et grands paysages font le plaisir de tous ! L’expérience commence par une initiation avec les huskies de Sibérie, pour glisser ensuite sur une piste de trois kilomètres où chacun pourra conduire seul le traîneau.

Escalade sur glace, à Gavarnie

Une activité taillée pour les amateurs de sensations ! Explorez les cascades glacées des Pyrénées dont la mythique cascade du Cirque de Gavarnie, une des plus hautes d’Europe. Un moment hors du commun qui restera gravé dans les mémoires. Le Cirque de Gavarnie est, depuis les années 1980, le plus célèbre spot de cascades de glace des Pyrénées. Intégralement gelée l'hiver, la Grande Cascade qui mesure plus de 400m, est fréquentée par les meilleurs glaciéristes.

Il existe plus de quarante voies dans le Cirque de Gavarnie réparties sur de superbes cascades glacées… un terrain de jeu idéal pour les débutants comme pour les initiés !

Les cascades de glace intriguent, font rêver ou intimident... Les guides de haute-montagne proposent de découvrir tranquillement cette activité à la fois ludique, exigeante et magique. Le site de Gavarnie et ses alentours offrent un potentiel d'escalade très varié grâce à plusieurs niveaux de difficulté. C’est le moment de se lancer à la découverte de cet univers fascinant !

Igloo : atelier construction ou nuit insolite, à Hautacam

Construction d’igloo : C’est le moment de construire son igloo en famille ! Un moment original et ludique pour tous les âges.

Week-end avec nuit sous igloo : Partez le temps d’un week-end pour des balades en raquettes, des diners au chaud dans un chalet de montagne et une nuit insolite dans un igloo !

Fat Bike, à Esquieze-Sere

Qui a dit que le vélo et la neige étaient incompatibles ?

Avec Pierre, moniteur de Fat Bike, le visiteur pourra facilement et sereinement découvrir des décors féériques, grâce à ce VTT à assistance électrique pourvu de gros pneus, parfaitement à l’aise sur la neige. En selle !

Biathlon avec des carabines laser, à Cauterets

Toute la famille peut découvrir les sensations du biathlon, cette discipline qui associe course en ski de fond et tir à la carabine.

Avec des carabines laser, aucun risque, aucun bruit, aucun déchet !

Mountain Luge, à Hautacam

A Hautacam, c’est sur la Mountain Luge, une luge sur rail, que les petits comme les plus grands pourront glisser sur 800m de descente, tout en admirant le panorama. A une allure modérée pour les contemplatifs ou à toute vitesse pour les plus téméraires, chacun y trouvera son bonheur !

Tubing, à Gavarnie

​​​​​​​A Gavarnie, installé sur une bouée, chacun pourra s’élancer sur une piste spécialement aménagée pour le tubing. Une fois en bas, qu'une seule envie, recommencer !

Rando-Raquettes sur le lac de Gaube, à Cauterets

​​​​​​​Au départ de Cauterets, une randonnée en raquettes exceptionnelle qui invite à l’exploration vers le fabuleux lac de Gaube. La progression vers le lac (1731 m et 23 hectares) a jadis comblé les romantiques tels Hugo et Baudelaire qui avaient fait de ce lieu leur terrain d'inspiration et de contemplation. Il fut aussi le théâtre d'un drame en 1832, drame au sujet duquel le doute persiste encore aujourd'hui. Le guide racontera cette histoire ... Un bel itinéraire avec, en toile de fond, le Vignemale (3298 m), seigneur des lieux. Une magnifique approche de la haute-montagne, sans difficulté et un décor grandiose pour ce site-phare des Pyrénées. Quant aux hardes d'isards, elles accueilleront les randonneurs sans aucun doute !

Balade gourmande en ski de fond en compagnie d’un berger, dans le Val d’Azun

Qui mieux qu’un berger pour faire découvrir le Val d’Azun et ses trésors insoupçonnés ? Passionné par son métier et son territoire où paissent ses moutons l’été, le berger propose une balade en ski nordique et une découverte gourmande de ses produits. Un régal pour les yeux et les papilles ! Un moment en toute simplicité où l’on comprend que le ski de fond est un moyen de transport utile lorsqu’il neige, que les locaux ont toujours utilisé pour se déplacer. C’est l’occasion d’aller au bout de l’expérience et de s’arrêter pour un casse-croûte improvisé sur les pistes et goûter leur délicieux fromage fermier.

Initiation au ski de randonnée, à Cauterets

​​​​​​​Le ski de randonnée, plus léger et plus facile aujourd’hui, permet à tous les skieurs de piste possédant la maîtrise des virages de pratiquer cette manière envoutante de se réapproprier la montagne. Une activité qui se pratique avec un accompagnateur de montagne, pour permettre de passer une journée exceptionnelle au cœur de la montagne en toute sécurité.