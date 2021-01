Hérault - Covid19 - Attachez vos ceintures, les prochains jours seront décisifs.

Attachez vos ceintures

Les prochains jours seront décisifs. Un décret va paraître aujourd’hui, adaptant les réglementations sanitaires au variant anglais.

Désormais, la distance physique à respecter sera de deux mètres.

De plus, le Haut Conseil pour la santé publique recommande de ne plus utiliser les masques « grand public » de catégorie 2, mais uniquement ceux de catégorie 1. Vos jolis masques faits maison ne sont désormais plus jugés suffisamment sûrs.

Malgré toutes ces précautions, Olivier Véran a toutefois préparé les esprits à l’éventualité d’un reconfinement rapide.

Enfin, ce week-end, des kits de test PCR permettant de détecter le variant Britannique vont être déployés sur le territoire afin de renforcer la vigilance.

Nouvelle course contre la montre

Le variant anglais est le nouvel indicateur clé.

Avant celui du taux d’occupation des lits de réanimation.

De son côté, la campagne de vaccination monte en puissance.

Le gouvernement table sur 45 millions de Français vaccinés d’ici fin juin, contre 27 millions prévus initialement.

Ce qui permettrait d’atteindre le fameux objectif européen de 70 % de la population adulte immunisée d’ici l’été.

Mais nous en sommes encore très loin…

Alors que le variant se propage comme une traînée de poudre, de nombreux pays européens se préparent à appliquer des mesures plus strictes.

Chiffre du jour : 9 milliards d’euros

C’est l’heure des comptes. Le patron de Bpifrance estime que 4 à 7 % des prêts garantis par l’État pourraient ne pas être remboursés par les entreprises. Soit une perte finale comprise entre 5,2 et 9 milliards d’euros.